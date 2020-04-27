Министр здравоохранения Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «У нас семь пациентов с коронавиурсом – в тяжелом состоянии, два из них – на аппарате ИВЛ»

27 Апр 2020 2020-04-27T11:17:26+03:00

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Ситуация с коронавирусом в Мурманской области напряженной, но, как уверяют в оперативном штабе, находится под контролем. Напомним: согласно последней сводке Заполярье остановилась в одном шаге от рубежа в 1000 зараженных – сегодня опасную инфекцию подхватили уже 989 человек. За последние сутки не изменилось только число летальных исходов и количество выздоровевших.

- На сегодняшний день 19% пациентов – это 57 человек – находятся в состоянии средней тяжести. Еще 2% заболевших – семь человек – в тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Все они находятся в Мурманской областной клинической больнице, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. - Ситуация находится под контролем.

Получается, что 80% зараженных - а это 850 человек - по-прежнему переносят инфекцию в легкой форме. Кажется, закупленных в Воронеже электронных браслетов для таких пациентов на всех не хватит.

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