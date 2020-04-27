2020-04-27T18:52:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Мурманской области о ситуации с коронавирусом: «Меры соцподдержки необходимо продлить и на май»

Андрей Чибис отметил, что, с большой долей вероятности, режим самоизоляции придется продлить
Елена МОЛОДЦОВА
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Андрей Чибис предполагает, что режим #СеверПоДомам придется продлевать. Фото: Правительство Мурманской областиАндрей Чибис предполагает, что режим #СеверПоДомам придется продлевать. Фото: Правительство Мурманской области
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Пока президент России Владимир Путин не рассказал, как россияне будут жить в мае: последуют вечному лозунгу «Мир! Труд! Май!» или продолжат отлеживать бока дома? Вероятно, засидевшиеся дома северяне восприняли бы окончание затянувшегося режима самоизоляции из-за эпидемии коронавируса с радостью, но, глядя на сводку оперативного штаба Мурманской области, в которой сообщается о 989 заболевших COVID-19 в регионе, понимают, что такой сценарий маловероятен.

На это намекнул и губернатор Мурманской области Андрей Чибис на традиционной еженедельной «оперативке».

- Меры социальной поддержки будут продлены и на май. Сейчас они действуют до 11 мая. С высокой долей вероятности, режим самоизоляции придется продлевать, - сказал глава региона.

Его команде поручено проработать именно этот сценарий, а понадобится он или нет, узнаем уже в ближайшее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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