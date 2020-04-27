2020-04-27T18:05:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: BBC сравнила Белокаменку с китайским Уханем

Масштабная стройка возглавила топ-11 крупнейших очагов коронавируса в России
Елена МОЛОДЦОВА
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В России 11 крупных очагов коронавируса, но Белокаменка впереди планеты всей.В России 11 крупных очагов коронавируса, но Белокаменка впереди планеты всей.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Мурманская область уникальна во многом, но, пожалуй, в данном случае хотелось обойтись без такой славы. Благодаря вспышке опасной коронавирусной инфекции, Русская служба BBC сравнила Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке с китайским Уханем.

Правда, столь нелестное сравнение досталось еще десяти очагам COVID-19 в России. В перечень вошли и больницы в Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Сыктывкаре, Архангельске и Владивостоке, церковь евангелистов в Брянске и Дом престарелых в Вязьме, а также Центр травматологии имени Вредена и военно-медицинская академия в Санкт-Петербурге, где ситуация с коронавирусом тоже в один прекрасный день вышла из-под контроля.

Но, признаться, этим очагам коронавируса далеко до размаха Мурманской области, поскольку количество заболевших там измеряется десятками и редко сотнями. В то время, как в Белокаменке на сегодняшний день коронавирус уже подхватило уже 807 рабочих. И нет никакой гарантии, что это предел.

- Крупнейший зафиксированный очаг распространения в России находится в селе Белокаменка Кольского района Мурманской области, - пишет издание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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