Ситуация с коронавиурсом в Мурманске: В Мурманской области развернуто в 1,7 раза больше ковидных коек, чем предписано нормативом

27 Апр 2020 2020-04-27T11:00:19+03:00

Со средствами индивидуальной защиты и лекарствами тоже проблем нет

Изменить размер текста: A A

Как говорят в «белом доме», начавшийся режим самоизоляции, когда в Мурманской области был только один подтвержденный случай, позволил притормозить эпидемию и успеть подготовить систему здравоохранения.

- На данный момент развернуто 634 ковидные койки, что в 1,7 раза больше чем предписано нормативом. Из них 273 снабжены кислородом и 117 – аппаратами искусственной вентиляции легких. К вечеру 27 апреля ожидается поставка еще 23 аппаратов ИВЛ, - доложил на оперативном совещании министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев и подчеркнул, что свободными остаются 354 койки.

Что касается медикаментов и средств индивидуальной защиты, то все есть в достаточном количестве. Тем более, что поставки продолжаются.

Напомним: на сегодняшний день в больницах находится 914 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус». И, кажется, цифры с минздравом все же не сходятся. Поскольку путем простых математических вычислений, ковидные койки должны быть по меньшей мере в дефиците.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где можно узнать о мерах поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса. На сайте представлена полезная информация для заполярных предпринимателей (Подробности)

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: электронные браслеты для пациентов с легкой формой могут быть введены в ближайшее время. Также в правительстве планируют использовать и другие способы онлайн-мониторинга (Подробности)

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 25 апреля 2020 года: 856 зараженных, 70 выздоровевших, 4 человека умерло. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 25 апреля 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU