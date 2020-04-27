2020-04-27T11:00:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавиурсом в Мурманске: В Мурманской области развернуто в 1,7 раза больше ковидных коек, чем предписано нормативом

Со средствами индивидуальной защиты и лекарствами тоже проблем нет
Елена ЧУМАКОВА
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Ковидных коек в регионе в достаточном количестве.Ковидных коек в регионе в достаточном количестве.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Как говорят в «белом доме», начавшийся режим самоизоляции, когда в Мурманской области был только один подтвержденный случай, позволил притормозить эпидемию и успеть подготовить систему здравоохранения.

- На данный момент развернуто 634 ковидные койки, что в 1,7 раза больше чем предписано нормативом. Из них 273 снабжены кислородом и 117 – аппаратами искусственной вентиляции легких. К вечеру 27 апреля ожидается поставка еще 23 аппаратов ИВЛ, - доложил на оперативном совещании министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев и подчеркнул, что свободными остаются 354 койки.

Что касается медикаментов и средств индивидуальной защиты, то все есть в достаточном количестве. Тем более, что поставки продолжаются.

Напомним: на сегодняшний день в больницах находится 914 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус». И, кажется, цифры с минздравом все же не сходятся. Поскольку путем простых математических вычислений, ковидные койки должны быть по меньшей мере в дефиците.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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