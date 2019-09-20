В квартире задержанного учредителя Мурманского морского пароходства нашли картины Айвазовского и Рериха за миллионы долларов

На этой неделе в Москве был задержан член совета директоров и учредитель ПАО "Мурманское морское пароходство". Напомним, ему инкриминируют злоупотребление полномочиями, повлекшим тяжкие последствия.

Гурман в искусстве

Следователи пытаются доказать, что руководство пароходства в 2014 - 2019 годах незаконно выводило средства из оборота на общую сумму более 580 миллионов рублей. Действовал учредитель компании не один. Ранее был помещен под домашний арест бывший директор Алексей Глазунов.

В московской квартире учредителя и в столичном представительстве пароходства прошли обыски. Ранее источник "КП" сообщил, что подозреваемый оказался гурманом в искусстве. И это подтвердилось.

- В ходе обысков изъяты дорогостоящие предметы искусства, в том числе 11 картин Николая Рериха. Одна из которых - «Поморяне. Вечер» - в 2009 году оценивалась около 2,5-3 миллиона долларов. Также была найдена картина Ивана Айвазовского «У берега Капри». Изъяты документы по деятельности оффшорных компаний, - рассказали в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР России.

Сейчас задержанный учредитель доставлен в Мурманск по месту совершения преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Сумма в 580 миллионов рублей может вырасти до нескольких миллиардов.

Квартира задержанного больше напоминает картинную галерею. Фото: СКР России

От расцвета до упадка

Некогда Мурманское морское пароходство было процветающей компанией, одной из градообразующих в Мурманске. Ей принадлежал музей, гостиница "Моряк" и другая недвижимость. Все это пришлось выставить на продажу, когда начались финансовые проблемы.

Уже в 2015 года - уже в это время могла действовать преступная схема руководства - компания показала убыток в 413,8 миллионов рублей. Тогда это объяснили курсом рубля. Руководство успокаивало и прикрывалось программой долгосрочного развития до 2020 года, по которой, в частности. должны были строить новые суда. Однако на деле оказалось, что флот застрял в разных частях света из-за долгов (читайте "Конкретно").

В годовом отчете компании за 2018 год можно найти такую информацию.

- Объем выручки компании за 2018 год по результатам выполненного объема перевозок и иных услуг составил 1 427,6 миллиона руб., или 37% от уровня 2017 года. Существенное сокращение доходов связано, главным образом, с сокращением по всему флоту бюджета времени в эксплуатации до 40% от календарного бюджета времени, в том числе за счет приостановки действия классификационных документов, задержания судов в иностранных портах по причине неурегулированной задолженности перед контрагентами, продажи судов, не имеющих перспектив коммерческой эксплуатации. Помимо вышеуказанного объема выручки, демередж от фрахтователей в 2018 году (за нарушение установленных договорами сроков обработки судов ОАО «ММП» в портах, за период ожидания ледокольной проводки и т.д.) составил 45,6 миллионов рублей (32% от объема 2017 года), - говорится в документе.

Согласно открытым данным компании, председателем совета директоров является Николай Куликов. Также он руководит обособленным структурным подразделением в Москве. Его доля в уставном капитале составляет 29,99 %.

Дома у задержанного учредителя компании нашли документы по оффшорным компаниям. Фото: СКР России

Чехарда руководителей

В последнее время компанию преследуют судебные тяжбы. Она задолжала разным предприятиям, например, клининговой службе. И те пытаются через суды обанкротить пароходство.

В последнее время у Мурманского морского пароходства то и дело меняются владельцы. В феврале этого года с поста ушел Александр Брынцев. На смену ему пришел Алексей Глазунов, который продержался в должности пять месяцев. После этого компанию возглавил Анатолий Юрасов.

В сентябре и Юрасов по собственному желанию покинул несчастливую компанию. Теперь генеральным директором стал Андрей Киселев.

КОНКРЕТНО

Суда ММП, терпящие бедствие

«Иван Лопатин» Мурманские моряки застряли в Литве в октябре 2017 года. С мая 2019-го они перестали получать зарплату, а в июле судно продали за долги.

«Заполярье» С августа 2018 года арестовано в Испании. Экипаж выживает на борту судна практически без еды и воды. На возвращение судна домой нет денег.

«Всеволод Белецкий» Экипаж и судно находится в Индии с того же времени. На борту заканчиваются медикаменты, еда, вода и электричество.

«Кузьма Минин» Сел на мель у берегов Великобритании в декабре того же года. За два месяца до инцидента экипажу всем миром собирали деньги на пропитание в порту Тернезен. Позже сухогруз продали за долги.

«Петр Великий». В апреле 2019 года стало известно, что судно стоит в Китае. Из-за долгов им отключили подачу электричества с берега.