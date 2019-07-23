2019-07-23T09:31:20+03:00
Общество

У Мурманского морского пароходства новый генеральный директор

Анатолий Юрасов возглавил предприятие, несмотря на финансовые трудности
Елена ЧУМАКОВА
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Анатолий Юрасов много лет проработал на благо Мурманского морского пароходства. Фото: ИнтернетАнатолий Юрасов много лет проработал на благо Мурманского морского пароходства. Фото: Интернет
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В суд ушло уже не одно дело о признании Мурманского морского пароходства банкротом, а тут еще история с сухогрузом «Кузьма Минин», проданного Sarga International Ltd., но так и не дошедшего до покупателя. Предприятию уже крайне трудно скрывать свои финансовые трудности, а уж гендиректоры у компании меняются с завидной регулярностью. Напомним, буквально в феврале сложил с себя полномочия Александр Брынцев. Однако его приемник Алексей Глазунов продержался на руководящем посту всего пять месяцев и написал заявление об уходе.

- 18 июля по решению Совета директоров прекращены полномочия генерального директора Алексея Глазунова по личному заявлению. В этот же день был образован временный единоличный исполнительный орган или генеральный директор, на должность которого был назначен Анатолий Юрасов, - сообщает пресс-служба Мурманского морского пароходства.

К слову, новому гендиректору 58 лет и он имеет большой стаж работы, в том числе и на судах родного предприятия. В разное время он также занимал руководящие должности в «Лукойл-Арктик-Танкер», «Севморпуть-капитал», «Финансовом развитии морского судоходства», в филиале Мурманского морского пароходства в Москве. А с 2003 по 2009 годы даже входил в состав ММП, а потом два года занимал должность заместителя генерального директора – директора департамента социальной политики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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