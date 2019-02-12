2019-02-12T18:41:37+03:00
Общество

Гендиректор Мурманского морского пароходства Александр Брынцев покинул компанию

Теперь фирму возглавит Алексей Глазунов, сделавший успешную карьеру в компании всего за 11 лет
Иван ПЕТРОВ
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Мурманское морское пароходство встретит свой 80-летний юбилей с новым начальником. Фото: архив "КП"Мурманское морское пароходство встретит свой 80-летний юбилей с новым начальником. Фото: архив "КП"
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В Новый год - с новым «капитаном». Сменился руководитель у одной из старейших судовладельческих компаний в столице Заполярья. Назначен новый генеральный директор Мурманского морского пароходства (ММП).

Кадровая перестановка была вынужденной. Дело в том, что совсем недавно компанию покинул прежний глава, Александр Брынцев. Мурманчанин подал в отставку в соответствии с собственным решением. Что послужило причиной для такого шага, не раскрывается. Александр Михайлович возглавлял фирму на протяжение полутора лет.

Нового генерального директора ММП зовут Алексей Глазунов. Сейчас мурманчанину 41 год; впечатляющую карьеру в компании он сделал за минувшие 11 лет.

- Алексей Александрович Глазунов родился в Мурманске 29 ноября 1977 года. После окончания Мурманского государственного технического университета работал на флоте. В Мурманском морском пароходстве с 2008 года, где прошел путь от вахтенного помощника до заместителя гендиректора, - сообщает пресс-служба ММП.

Фирма, основанная 80 лет назад, подошла к юбилею с не самым радужным настроением. Сейчас название компании то и дело «всплывает» в банкротных делах арбитражного суда. Сухогрузы и траулеры ММП «застряли» во множестве портов по всему миру по причине задолженностей. Будем надеяться, что у нового гендиректора получится переломить ситуацию. И новый «капитан» уведет, так сказать, судно компании подальше от острых рифов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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