2019-01-16T12:19:33+03:00
Общество

«Мурманское морское пароходство» спасла от банкротства чужая ошибка

Заявление от клининговой компании, поданное в арбитражный суд, содержало юридические изъяны
Иван ПЕТРОВ
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Если приятель не возвращает нам долг, то все заканчивается разрывом отношений. Но это в случае с частным лицом. Когда же речь заходит о бизнесе, случай с задолженностью фирме-партнеру рассматривает отдельное учреждение. Называется оно арбитражный суд. Соответствующее подразделение есть и в Мурманской области. И совсем недавно там рассматривалось небезынтересное дело.

«Мурманское морское пароходство» пыталась обанкротить мурманская же клининговая компания. Поводом послужили долги. Однако заявление, поданное «Альянс Плюс» оказалось не совсем корректным.

Арбитражный суд Мурманской области усмотрел в нем определенные изъяны.

- Определением суда от 20 декабря 2018 года заявление оставлено без движения, как не соответствующее требованиям статей 7 и 39 федерального закона. В установленный судом срок не устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, - сообщается в картотеке арбитражного суда Мурманской области.

Таким образом пароходству удалось избежать банкротства. Фортуна улыбается предприятию далеко не впервые. Хотя в арбитражном делопроизводстве и «всплывают» частые заявления в отношении компании, но, как говорится, «все как с гуся вода».

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