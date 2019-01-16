На судне «Мурманского морского пароходства» умер капитан

СЕГОДНЯ 15:58 2019-01-16T15:58:31+03:00

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Южный климат, экстремальная жара... Такие условия совсем не подходит для северян. Об этом не понаслышке знают заполярные моряки, которым приходилось бывать в тропических странах. Не исключено, что именно климат послужил причиной трагедии, которая произошла с капитаном мурманского судна «Виктор Ткачев».

Впрочем, точные обстоятельства произошедшего станут известны только после детального расследования. Сейчас лишь одно известно наверняка: мужчина скончался во время командировки в африканское государство Кот-Д'Ивуар. Судовладелец уже сообщил некоторые подробности происшествия.

- Несколькими днями ранее капитан почувствовал недомогание, и ему оказали первичную медицинскую помощь. Судовладельцем была организована срочная доставка больного в медицинское учреждение города Абиджана, - рассказали в пресс-службе «Мурманского морского пароходства».

Северянин сканчался на пути в больницу. Известно, что капитан провел около 2-х месяцев на борту сухогруза «Виктор Ткачев».

Это уже не первая смерть, связанная с флотом «Мурманского морского пароходства». Кроме того, целый ряд судов, принадлежащих компании, застрял на длительные сроки в иностранных портах. Причиной стала крупная задолженность, также возбуждено и расследуется уголовное дело по факту невыплаты зарплаты.