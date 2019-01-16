2019-01-16T15:58:31+03:00
Происшествия

На судне «Мурманского морского пароходства» умер капитан

Когда произошла трагедия, сухогруз «Виктор Ткачев» находился в Африке
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
Фото: www.shipspotting.comФото: www.shipspotting.com
Изменить размер текста:

Южный климат, экстремальная жара... Такие условия совсем не подходит для северян. Об этом не понаслышке знают заполярные моряки, которым приходилось бывать в тропических странах. Не исключено, что именно климат послужил причиной трагедии, которая произошла с капитаном мурманского судна «Виктор Ткачев».

Впрочем, точные обстоятельства произошедшего станут известны только после детального расследования. Сейчас лишь одно известно наверняка: мужчина скончался во время командировки в африканское государство Кот-Д'Ивуар. Судовладелец уже сообщил некоторые подробности происшествия.

- Несколькими днями ранее капитан почувствовал недомогание, и ему оказали первичную медицинскую помощь. Судовладельцем была организована срочная доставка больного в медицинское учреждение города Абиджана, - рассказали в пресс-службе «Мурманского морского пароходства».

Северянин сканчался на пути в больницу. Известно, что капитан провел около 2-х месяцев на борту сухогруза «Виктор Ткачев».

Это уже не первая смерть, связанная с флотом «Мурманского морского пароходства». Кроме того, целый ряд судов, принадлежащих компании, застрял на длительные сроки в иностранных портах. Причиной стала крупная задолженность, также возбуждено и расследуется уголовное дело по факту невыплаты зарплаты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске 17 января прозвучат строительные взрывы
В Мурманске у пересечения трех проспектов начинающий водитель сбил двух подростков
У крещенской купели в Североморске разведут костер
В Коле мурманчанин пытался расплатиться за водку с колбасой 5-тысячной купюрой «Банка приколов»
Дальнобойщик из Мурманска оказался заядлым курильщиком «травы» и лишился прав
Совет Европы волнуется за саами Мурманской области
Новый мусорный полигон в Мурманской области за две недели 2019 года обработал почти 2 тысячи тонн отходов
Началась регистрация участников на «Лыжню Дружбы» 2019 года
Прокуратура проверит мурманскую школу из-за червяка в компоте
Жители Мурманской области смогут увидеть кровавую Луну
«Мурманское морское пароходство» спасла от банкротства чужая ошибка
В Апатитах молодой паре за горячий секс по ночам грозит до 75 тысяч рублей штрафа
Прокуратура Мурманска нашла в «Ленте» многочисленные нарушения пожарной безопасности
National Geographic прогулялись по экотропе Лапландского заповедника
Вынесен приговор дровосеку из Никеля, который ударил лесного инспектора
Только бы не передумал: для Раяскоски нашли фельдшера, который готов переехать в поселок
В Мурмашах школьник получил на Новый год от президента микроскоп
На Google-карте Мурманска появилась школа мем-героя Рикардо Милоса