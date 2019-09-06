Бывший генеральный директор Мурманского морского пароходства находится под домашним арестом

СЕГОДНЯ 10:34 2019-09-06T10:30:09+03:00

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На этой неделе стало известно, что бывший генеральный директор Мурманского морского пароходства Алексей Глазунов, который возглавлял компанию с февраля по июль 2019 года, взят под стражу.

Его обвиняют по части 1 статья 145.1 УК РФ "Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат" и части 2 статьи 199.2 "Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов". Речь идет о сумме в 88 миллионов рублей.

5 сентября Октябрьский суд Мурманска избрал меру пресечения для Алексея Глазунова. Как сообщили "КП" в Мурманском следственном отделе на транспорте, он два месяца будет находиться под домашним арестом. Ему грозит до 7 лет лишения свободы или штраф до 2 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU