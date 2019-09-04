2019-09-04T09:16:09+03:00
Происшествия

Бывший генеральный директор Мурманского морского пароходства находится в изоляторе

Экс-руководителя обвиняют в сокрытии 88 миллионов рублей
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Морскому пароходству не везет - его руководство меняется часто, а вот проблемы остаются. Фото: архив "КП"Морскому пароходству не везет - его руководство меняется часто, а вот проблемы остаются. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Три недели назад стало известно, что в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР возбудили против гендиректора Мурманского морского пароходства уголовное дело по признакам преступления "Сокрытие имущества организации, за счет которого должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в особо крупном размере".

Правда, тогда не сообщалось, кто именно стал фигурантом - за последний год у компании сменилось три руководителя. Но теперь стали известны подробности.

- В ходе предварительного расследования установлены факты невыплаты заработной платы и сокрытия денежных средств от налогового органа в особо-крупном размере, в связи с чем генеральному директору ПАО «Мурманское морское пароходство», занимавшему указанную должность в период с февраля по июль 2019 года предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 145.1 и ч.2 ст.199.2 УК РФ, - сообщили в СКР на транспорте по Северо-Западу.

В указанное время пост занимал Алексей Глазунов.

Обвиняемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Экс-директору грозит до 7 лет лишения свободы, либо штраф в размере до двух миллионов рублей.

При этом ранее мировым судьей судебного участка № 5 Октябрьского судебного района Мурманска гендир был признан виновным в невыплате заработной платы 10 работникам предприятия на общую сумму 2 891 335 рублей. Его оштрафовали на 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске жертвой догхантеров стали домашние собака и кот
В Мурманске на Южной котельной нашли тело мужчины
Пятой точкой на рояле: Ковдорчанка устроила фотосессию на арт-объекте
В Зареченске два медведя объедают ягоды с кустов у жилого дома
В лесу под Кандалакшей встретили сразу трех гадюк
В Кузомени в первый класс пошли всего две девочки
В Заполярном жители решили за свой счет отремонтировать подъезд
В Мурманской области отопление в жилые дома начнут подавать 5 сентября
В Мурманске юные курсанты МГТУ получили военные билеты
Под Рязанью пара из Мурманска попала в смертельное ДТП
75-летие освобождения Восточного Финнмарка отметят в Киркенесе
Подросток из Ковдора, получивший мощный удар током, снова может играть в футбол
В Мурманске срубят около 200 деревьев для строительства детской площадки и магазина
Мурманчанам предлагают выбрать название для «пожарного» сквера
В лесочке в Полярных Зорях у прохожего отобрали бутылку водки и 758 рублей
Житель Междуречья, пошутивший про мину в здании администрации, будет думать над своим поведением в колонии
В полиции начали проверку по мопсу, которого утопили в реке Коле
Жительница Видяево украла шкатулку с драгоценностями у своей знакомой
Мурманск оказался одним из самых безопасных городов России
Томящимся в африканской тюрьме мурманским морякам передали книги на русском языке
На юге Мурманской области на голову водителя «УРАЛа» упала горная порода
На склоне при въезде в Кировск сломали «Каменный велосипед»
Молодой кандалакшанин угнал Toyota, чтобы продать ее на запчасти
В Баренцевом море стая дельфинов резвилась у рыбацкой лодки
Юный североморец, которому собрали 20 миллионов рублей, едет на лечение в Германию
8 жалоб: дело о мертвой собаке на машине прокуратура Мурманской области взяла на особый контроль
На Сейдозере завершились поиски путешественника из Санкт-Петербурга и его пса
Похититель мурманского бизнесмена, требовавший выкуп в 87 миллионов рублей, просил смягчить приговор