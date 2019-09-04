Бывший генеральный директор Мурманского морского пароходства находится в изоляторе

СЕГОДНЯ 09:34 2019-09-04T09:16:09+03:00

Морскому пароходству не везет - его руководство меняется часто, а вот проблемы остаются. Фото: архив "КП"

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Три недели назад стало известно, что в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР возбудили против гендиректора Мурманского морского пароходства уголовное дело по признакам преступления "Сокрытие имущества организации, за счет которого должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в особо крупном размере".

Правда, тогда не сообщалось, кто именно стал фигурантом - за последний год у компании сменилось три руководителя. Но теперь стали известны подробности.

- В ходе предварительного расследования установлены факты невыплаты заработной платы и сокрытия денежных средств от налогового органа в особо-крупном размере, в связи с чем генеральному директору ПАО «Мурманское морское пароходство», занимавшему указанную должность в период с февраля по июль 2019 года предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 145.1 и ч.2 ст.199.2 УК РФ, - сообщили в СКР на транспорте по Северо-Западу.

В указанное время пост занимал Алексей Глазунов.

Обвиняемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Экс-директору грозит до 7 лет лишения свободы, либо штраф в размере до двух миллионов рублей.

При этом ранее мировым судьей судебного участка № 5 Октябрьского судебного района Мурманска гендир был признан виновным в невыплате заработной платы 10 работникам предприятия на общую сумму 2 891 335 рублей. Его оштрафовали на 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU