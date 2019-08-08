Мурманский сухогруз «Иван Лопатин» продали в Литве за 5 миллионов евро

СЕГОДНЯ 16:54 2019-08-08T16:08:04+03:00

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Судебные тяжбы о банкротстве Мурманского морского пароходства тянутся уже давно, а пока судебные приставы постепенно пускают с молотка его имущество. Именно так и ушел из Заполярья сухогруз «Иван Лопатин», который стоит в литовском порту Клайпеда с октября 2017 года.

Напомним, Мурманское морское пароходство приобрело балкер в мае 2017 года и отправило его в Прибалтику на ремонт. В итоге так он там и остался теперь уже насовсем. Судебные приставы выставили «Ивана Лопатина» на аукцион в июле этого года, оценив его в 2,4 миллиона евро. Но в итоге мурманский сухогруз продали в два раза дороже – за 5 миллионов 51 тысячу евро.

Застрявшие в Клайпеде мурманские моряки, которые с мая не получали зарплату, смогут вернуться домой после того, как на борт «Ивана Лопатина» поднимется новый экипаж. Долги перед ними ММП готово погасить, которые сейчас составляют 580 тысяч рублей, но через комиссию по трудовым спорам. Без ее решения деньги не уйдут с арестованных счетов.

ИСТОЧНИК KP.RU