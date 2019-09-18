580 миллионов в карман: задержан учредитель Мурманского морского пароходства
Мурманское морское пароходство сейчас находится в финансовой дыре. А ведь это было одно из самых прибыльных предприятий области. Оказалось, что доходы все эти годы были, да только они, как подозревают следователи, шли в карман руководителей.
Напомним, недавно под домашний арест попал бывший генеральный директор пароходства Алексей Глазунов, которого подозревают в сокрытии 88 миллионов рублей.
Сейчас возбуждены еще два уголовных дела, но уже против члена совета директоров и учредителя пароходства. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшим тяжкие последствия.
- Следствием установлено, что руководством и правлением пароходства в 2014-2019 годах принимались решения о незаконном выводе средств из оборота на общую сумму более 580 миллионов рублей, - сообщили в Мурманском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.
Деньги тратились на личные нужды. Например, на них был приобретен пакет акции компании. К чему привело такое самоуправство - задолженность по зарплате на общую сумму более 100 миллионов рублей и неуплата налогов в почти 88 миллионов рублей.
Сейчас учредитель пароходства задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В представительстве компании в Москве и по месту жительства задержанного идут обыски.
Задержан учредитель Мурманского морского пароходства.
ИСТОЧНИК KP.RU