580 миллионов в карман: задержан учредитель Мурманского морского пароходства

СЕГОДНЯ 14:57 2019-09-18T15:01:02+03:00

За пять лет из Мурманского морского пароходства уплыли 580 миллионов рублей. Фото: Людмила ШЕКА

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Мурманское морское пароходство сейчас находится в финансовой дыре. А ведь это было одно из самых прибыльных предприятий области. Оказалось, что доходы все эти годы были, да только они, как подозревают следователи, шли в карман руководителей.

Напомним, недавно под домашний арест попал бывший генеральный директор пароходства Алексей Глазунов, которого подозревают в сокрытии 88 миллионов рублей.

Сейчас возбуждены еще два уголовных дела, но уже против члена совета директоров и учредителя пароходства. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшим тяжкие последствия.

- Следствием установлено, что руководством и правлением пароходства в 2014-2019 годах принимались решения о незаконном выводе средств из оборота на общую сумму более 580 миллионов рублей, - сообщили в Мурманском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Деньги тратились на личные нужды. Например, на них был приобретен пакет акции компании. К чему привело такое самоуправство - задолженность по зарплате на общую сумму более 100 миллионов рублей и неуплата налогов в почти 88 миллионов рублей.

Сейчас учредитель пароходства задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В представительстве компании в Москве и по месту жительства задержанного идут обыски.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/732764" frameborder="0"></iframe> Задержан учредитель Мурманского морского пароходства.

ИСТОЧНИК KP.RU