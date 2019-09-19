Источник: у задержанного учредителя Мурманского морского пароходства нашли редкие картины и антиквариат

СЕГОДНЯ 13:22 2019-09-19T13:22:45+03:00

Сумма хищений может вырасти с 580 миллионов рублей до нескольких миллиардов

Изменить размер текста: A A

18 сентября стало известно о задержании в Москве члена совета директоров и учредителя Мурманского морского пароходства. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшим тяжкие последствия. Ранее под домашний арест попал бывший генеральный директор этой же организации.

Напомним, по версии следствия, руководством и правлением пароходства в 2014 - 2019 годах принимались решения о незаконном выводе средств из оборота на общую сумму более 580 миллионов рублей.

Однако, как сообщил источник "КП", сумма хищений может вырасти в разы и составить несколько миллиардов рублей.

У задержанного нашли коллекцию антиквариата, в том числе подлинники редких картин, стоимость которых начинается от 150 тысяч долларов.

Стоит отметить, что некоторые суда Мурманского морского пароходства были проданы за долги, а моряки сидели без зарплаты и с минимальным запасом еды, воды и топлива. При этом в самой компании всячески отрицали какие-либо финансовые проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU