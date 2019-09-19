Источник: у задержанного учредителя Мурманского морского пароходства нашли редкие картины и антиквариат
18 сентября стало известно о задержании в Москве члена совета директоров и учредителя Мурманского морского пароходства. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшим тяжкие последствия. Ранее под домашний арест попал бывший генеральный директор этой же организации.
Напомним, по версии следствия, руководством и правлением пароходства в 2014 - 2019 годах принимались решения о незаконном выводе средств из оборота на общую сумму более 580 миллионов рублей.
Однако, как сообщил источник "КП", сумма хищений может вырасти в разы и составить несколько миллиардов рублей.
У задержанного нашли коллекцию антиквариата, в том числе подлинники редких картин, стоимость которых начинается от 150 тысяч долларов.
Стоит отметить, что некоторые суда Мурманского морского пароходства были проданы за долги, а моряки сидели без зарплаты и с минимальным запасом еды, воды и топлива. При этом в самой компании всячески отрицали какие-либо финансовые проблемы.
ИСТОЧНИК KP.RU