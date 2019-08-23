На судне "Заполярье" почти закончились еда, вода и топливо

СЕГОДНЯ 14:19 2019-08-23T14:19:27+03:00

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Несколько судов Мурманского морского пароходства уже проданы за границей за долги. Такая участь, в частности, постигла сухогруз "Кузьма Минин", позже - "Иван Лопатин". Теперь же с молотка может уйти балкер "Заполярье".

С лета 2018 года он стоит у испанского берега, где был арестован за долги судовладельца. На возвращение судна домой нет денег. Моряки бьют тревогу: на борту почти закончились запасы питьевой воды, еды и топлива. С просьбой о помощи они обратились в Международную федерацию транспортников.

Ситуация не нова.

- Уже в августе 2018 года команда стала испытывать нехватку пресной воды и продовольствия. Помощь, запрошенная при посредничестве Международной федерации транспортников, пришла от Испанского Красного креста. Руководитель представительства МФТ в Испании Лус Бас Абелья уведомила о ситуации вокруг "Заполярья" испанскую и мировую общественность. После того как история с голодающими российскими моряками попала в СМИ и вызвала скандал в России, судовладелец отправил протестовавших моряков на родину и прислал в Мотриль новый экипаж, - пишет сайт www.dw.com.

Сейчас в Международной федерации транспортников думают, как помочь морякам и доставить на борт "Заполярья" еду и воду.

Напомним, сейчас гендиректора пароходства подозревают в сокрытии 88 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU