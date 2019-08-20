Участки для выборов губернатора Мурманской области откроются на 148 судах

СЕГОДНЯ 17:21 2019-08-20T17:00:37+03:00

Судно "Иван Лопатин" уже продали с аукциона. Но пока оно не сменило порт приписки, на нем можно будет проголосовать. Фото: архив "КП"

В списке даже есть сухогруз, который уже продали за границей

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8 сентября жители Мурманской области смогут отдать свой голос за нового главу региона. Напомним, на этот пост претендует шесть человек. Также в Единый день пройдут выборы в советы депутатов ряда муниципалитетов. В том числе и областного центра.

А пока час икс все ближе, началось досрочное голосование. Оно нужно в первую очередь для тех, кто будет находится вдали от Заполярья или в его труднодоступных уголках. Например, заранее смогут объявить свой выбор оленеводы и военнослужащие.

- Для реализации активного избирательного права будет обеспечено досрочное голосование для жителей сел Сосновка, Чаваньга, Варзуга, Ковдозеро и иных отдаленных территорий Мурманской области. Туда полетит вертолет с членами избирательной комиссии, - рассказали в региональном избиркоме. - 148 избирательных участков будут открыты на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании

В списке таких участков на плаву есть даже сухогруз "Иван Лопатин", который ранее принадлежал Мурманскому морскому пароходству, но позже за долги был продан на аукционе.

- Однако он числится на балансе пароходства до окончания процедур передачи и имеет порт приписки город Мурманск. В состав экипажа этого судна входят избиратели Мурманской области, которые желают принять участие в выборах Губернатора Мурманской области, - уточнили в избиркоме.

Напомним, что в Апатитах в качестве резервных участков сделали маршрутки.

ИСТОЧНИК KP.RU