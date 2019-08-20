2019-08-20T17:00:37+03:00
Общество

Участки для выборов губернатора Мурманской области откроются на 148 судах

В списке даже есть сухогруз, который уже продали за границей
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Судно "Иван Лопатин" уже продали с аукциона. Но пока оно не сменило порт приписки, на нем можно будет проголосовать. Фото: архив "КП"Судно "Иван Лопатин" уже продали с аукциона. Но пока оно не сменило порт приписки, на нем можно будет проголосовать. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

8 сентября жители Мурманской области смогут отдать свой голос за нового главу региона. Напомним, на этот пост претендует шесть человек. Также в Единый день пройдут выборы в советы депутатов ряда муниципалитетов. В том числе и областного центра.

А пока час икс все ближе, началось досрочное голосование. Оно нужно в первую очередь для тех, кто будет находится вдали от Заполярья или в его труднодоступных уголках. Например, заранее смогут объявить свой выбор оленеводы и военнослужащие.

- Для реализации активного избирательного права будет обеспечено досрочное голосование для жителей сел Сосновка, Чаваньга, Варзуга, Ковдозеро и иных отдаленных территорий Мурманской области. Туда полетит вертолет с членами избирательной комиссии, - рассказали в региональном избиркоме. - 148 избирательных участков будут открыты на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании

В списке таких участков на плаву есть даже сухогруз "Иван Лопатин", который ранее принадлежал Мурманскому морскому пароходству, но позже за долги был продан на аукционе.

- Однако он числится на балансе пароходства до окончания процедур передачи и имеет порт приписки город Мурманск. В состав экипажа этого судна входят избиратели Мурманской области, которые желают принять участие в выборах Губернатора Мурманской области, - уточнили в избиркоме.

Напомним, что в Апатитах в качестве резервных участков сделали маршрутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманской области на 449 автобусах и маршрутках появились наклейки «Я соблюдаю ПДД»
Водитель в Апатитах сбил двух пешеходов
У ворота приюта для животных в Мурманске бросили пуделя и старого спаниеля
В Кировск с рабочей поездкой приедет Дмитрий Козак
В Мурманске иномарка, сдавая назад, сбила 11-летнюю велосипедистку
Пираты потребовали для похищенного из Мурманска моряка удобную одежду и средство от малярии
Корабли Северного флота вернулись в родную гавань после кругосветного плавания
В Мурманской области появится мобильное приложение-афиша, через которое можно будет купить билеты
Ковдорчанина, который помог знакомому выбросить труп в озеро, оштрафовали на 120 тысяч рублей
Подробности несчастного случая в Кировске: погибший – машинист подземной самоходной машины
В Мурманске на благотворительном празднике для бездомных животных собрали 7850 рублей
Первый самолет поднимется в небо над Ковдором уже в конце года
Пожарные из Умбы подарили жизнь новым деревьям
В аэропорту «Мурманск» медведь повадился выходить на взлетную полосу
В пяти городах Мурманской области появятся представительства госжилинспекции
В Кировске на руднике погиб 36-летний сотрудник
25-летний мурманчанин из-за бедности пришел грабить магазин, но увидел пустую кассу
Мурманская область вошла в число регионов, где реже всего болеют аллергическим ринитом
Карельский Хатико: Зоозащитники ищут мурманчан, которые потеряли в Сясьстрое собаку
Тундру в Териберке потушили за четыре часа
Города Мурманской области поборются за гранты на 5 миллиардов рублей
В Мурманске за лето было только десять теплых дней