Андрей Малахов присоединился к штабу общественной поддержки Андрея Чибиса

Самый разгар избирательной кампании по выборам губернатора Мурманской области. Кандидаты получили заветные удостоверения и вместе с ними законное право вести агитацию. Нам стало интересно, какие способы привлечь к себе внимание и завоевать доверие избирателей выбирают претенденты на пост главы нашего региона.

Например, убеленный сединами коммунист Михаил Антропов осваивает возможности социальных сетей. Кандидат записал и разместил на своей странице первое обращение к избирателям, где поностальгировал по советским временам, констатировал тяжелое положение края, обозначил ряд социальных проблем и рассказал, как крепки на слово могут быть олигархи. Интересно, о чем пойдет речь в следующих обращениях? Может, о путях решения названных проблем? Будем посмотреть, как говорится…

Справедливоросс Василий Буров работает над своей узнаваемостью. Кандидат активно появляется на всех значимых общественных мероприятиях в Мурманске. 12 августа вместе с северянами, пришедшими в этот день к рубке Курска, почтил память трагически погибших членов экипажа подлодки.

Выдвинутый «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость» Геннадий Тупикин рассказывает о себе и своих целях в формате дворовых встреч с избирателями. Его газета простым языком объясняет позицию кандидата, его цели и даже содержит неофициальный гимн мурманского регионального отделения партии. У кого еще есть свой собственный гимн?

Андрей Чибис, которого многие эксперты называют фаворитом гонки, ведет себя сдержанно. По всей видимости, вместо агитационной шумихи сосредоточившись на исполнении возложенных на него до подведения итогов выборов обязанностей руководителя Мурманской области. Рупором этого кандидата стал Штаб общественной поддержки, ряды которого пополнили и пополняют как простые жители региона, так и известные политики, общественники, предприниматели. На днях стало известно, что к штабу общественной поддержки Андрея Чибиса присоединился популярный телеведущий, наш земляк Андрей Малахов. Шоумен не забывает свою малую родину, часто приезжает в Апатиты, где по-прежнему живет его мама, общается с северянами и глубоко убежден, что региону нужна хозяйская рука.

- Мне искренне хочется видеть родной край процветающим, уютным и комфортным, а его жителей – гордыми тем, что они живут на Севере. Мне импонирует то, что Андрей Владимирович Чибис одной из своих главных целей назвал достойную жизнь на Севере. Импонирует то, что это не просто слова, не пустые обещания, а конкретный план действий. Поэтому я присоединился к штабу и намерен поддержать кандидатуру Андрея Чибиса на выборах губернатора Мурманской области, – говорит Андрей Малахов.

Максим Белов (ЛДПР) провел встречи в Оленегорске и Мончегорске, а также мурманском районе Роста. В Москве встретился с лидером партии Владимиром Жириновским и даже успел дать интервью ЛДПР ТВ. Все новости кандидата доступны в его социальных сетях.

Пока не очень активен кандидат от «Гражданской платформы» Виталий Измайлов. Однако у него есть еще шанс заявить о себе, многие северяне отлично помнят его как телевизионного журналиста.

Выборы губернатора Мурманской области состоятся уже меньше, чем через месяц – 8 сентября.