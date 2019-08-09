В Апатитах 8 сентября в случае ЧП проголосовать можно будет в маршрутке и автобусе

СЕГОДНЯ 17:31 2019-08-09T17:31:45+03:00

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В выборах только на первый взгляд нет ничего сложного, на поверку же оказывается, что дело это хлопотное: надо учесть каждую мелочь, чтобы ни злоумышленники, ни капризы северной погоды не могли сорвать голосование. Напомним, в этом году 8 сентября северянам предстоит выбрать губернатора Мурманской области и депутатов в Советы сразу девяти муниципальных образований. Подготовка к этой знаменательной дате идет полным ходом.

Так, например, в Апатитах глава администрации Николай Бова уже подписал постановление, согласно которому в городе на случай нештатной ситуации назначено три резервных помещения под избирательные участки и два мобильных. Если произойдет ЧП, то комиссия продолжит свою работу либо в администрации, либо на крытом катке, либо в детском саду №58, что на улице Гладышева, 8а, либо в большом школьном автобусе, либо в ГАЗели.

- По предварительной информации, всего в Мурманской области будет подготовлено порядка 70 резервных избирательных участках в общей сложности. Они откроются в случае звонка о заминировании или отключения электричества. Кстати, для этого администрации городов закупают генераторы. Мобильные участки – автобусы и маршрутки – используются, как правило, в маленьких населенных пунктах, в которых сложно найти резервное помещение, - объясняет заместитель председателя региональной избирательной комиссии Елизавета Евсюкова.

ИСТОЧНИК KP.RU