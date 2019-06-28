2019-06-28T12:27:23+03:00
Общество

Американская компания требует от Мурманского морского пароходства деньги за судно, которое не получила

"Кузьма Минин" был продан на аукционе за долги
Ника СВЕТЛОВА
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"Кузьма Минин" был продан на аукционе в Великобритании. Фото: Irigo Seidlitz (vesseltracker.com)"Кузьма Минин" был продан на аукционе в Великобритании. Фото: Irigo Seidlitz (vesseltracker.com)
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Этой весной в графстве Корнуолл на торгах было продано мурманское судно "Кузьма Минин". То самое, что село на мель у британского берега и вызвало такой ажиотаж в иностранных СМИ. Сухогруз продали за долги, а перед этим его арестовали.

Но на этом история с судном не заканчивается. Оказывается, до всего этого Мурманское морское пароходство продало "Кузьму Минина" компании Sarga International Ltd. Та перевела прошлым летом авансовый платеж в размере около 1,3 миллиона долларов. Но сухогруз ушел с молотка, и компания осталась без денег и покупки.

- Sarga попыталась урегулировать требование о возврате аванса в досудебном порядке, однако безрезультатно. Соответственно, Sarga обратилась в суд США с требованием в качестве обеспечительной меры наложить арест на 1,3 миллиона долларов, - пишет Российское агенство правовой и судебной информации.

Напомним, что пароходство не раз требовали признать банкротом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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