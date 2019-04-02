Мурманское судно «Кузьма Минин» пустили с молотка в Великобритании за долги

СЕГОДНЯ 10:50 2019-04-02T10:57:19+03:00

"Кузьма Минин" будет еще долго ходить в море под другим именем и флагом. Но, как говорится, "это уже совсем другая история"... Фото: Irigo Seidlitz (vesseltracker.com)

Часть денег пошла на то, чтобы вернуть домой сотрудников морского пароходства, застрявших на чужбине

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Флотская слава заполярной столицы значительно померкла в последнее время. Проблемы наблюдаются как в сфере рыбного промысла, так и в перевалке грузов. Транспортные компании также рискуют остаться у разбитого корыта.

«Мурманское морское пароходство» (ММП) то и дело всплывает в арбитражном суде в связи с долгами. Сразу несколько судов компании застряли в портах по всему миру, с экипажем на борту, которому не удается вернуться домой.

Что же, по крайней мере теперь одной проблемой меньше. Мурманский сухогруз «Кузьма Минин», собственность ММП, продан в Великобритании. Судно пустили с молотка в порту города Фалмут (Falmouth). Сколько денег вложил покупатель остается пока неизвестным. Аукцион состоялся 19 марта. Очевидно, что эта процедура помогла застрявшим в Англии морякам вернуться домой.

- «Кузьма Минин» продан через компанию лондонских брокеров «CW Kellock» владельцам, чье имя не разглашается. Команду репатриировали неделю назад, - сообщалось 27 марта на портале «Vesseltracker». - На сегодняшний день ежедневный надзор за судном осуществляет компания «A&P Falmouth». Оно по прежнему пришвартовано к причалу №5 на «Кросс Роудс».

Затем судно планируется отремонтировать, перекрасить и дать ему новое имя. Все это проделают на ближайших доках. Напомним, сухогруз «Кузьма Минин» сел на мель неподалеку от города Фалмут в Западном Корнуолле в конце декабря, а позже был арестован за долги.

ИСТОЧНИК KP.RU