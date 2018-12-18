2018-12-18T16:48:36+03:00
Происшествия

В Мурманском морском пароходстве назвали причину, почему сухогруз "Кузьма Минин" сел на мель

По данным пресс-службы компании, никто из российских моряков не пострадал
Мария ПАШЕНКОВА
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У британских берегов ждут прилива, чтобы снять мурманское судно с мели. Фото: twitter.com/1stdefenceУ британских берегов ждут прилива, чтобы снять мурманское судно с мели. Фото: twitter.com/1stdefence
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У берегов британского порта Фалмаут проходит спасательная операция по снятию с мели сухогруза Мурманского морского пароходства "Кузьма Минин". В шторм судно оказалось в 30 метрах от пляжа Гиллингваза.

- У наших моряков все хорошо, угрозы для жизни и здоровья нет, - рассказали "КП" в пресс-службе пароходства. - Пострадавших нет.

Там же, ссылаясь на первого заместителя генерального директора Мурманского морского пароходстваа Ильдара Неверова, сообщили, что причиной посадки на мель стали небезопасные условия для плавания у Фалмаута. Так, сухогруз во время снятия с якоря мог зацепить что-то на дне. По предварительной версии, речь идет о цепи. Точную причину назовут специалисты, когда судно будет обследовано.

Пока главная задача - снять "Кузьму Минина" с мели. Для этого ждут прилива, во время которого несколько буксировов "подхватят" сухогруз. Напомним, на борту нет груза, но находятся 18 россиян.

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