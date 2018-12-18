Мурманский сухогруз «Кузьма Минин» сел на мель у «золотого» берега Великобритании

Экипаж сухогруза «Кузьма Минин» ранним утром 18 декабря оказался в сложных условиях: он следовал из нидерландского порта Тернезен, но судно село на мель почти в 30 метрах от пляжа Гиллингваза Корнуолла (Великобритания). Он славится своим золотым песком. Когда это случилось, у побережья бушевала непогода: шел ливень и дул сильный ветер.

Шторм начался еще накануне, сухогруз осторожно шел в нескольких милях от порта Фалмаут и пережидал его в укрытии. Но в какой-то момент судно стало сносить к берегу, и оно легло в дрейф после снятия с якоря. Около 4 утра «Кузьма Минин» смог выбраться из ловушки и отойти обратно в море. Но борьбу со стихией проиграл и сел на риф. Сообщений о разливе топлива не поступало.

Как только был получен сигнал бедствия, Агентство морской безопасности и береговой охраны Великобритании стало готовить спасательную операцию, подчеркнув, что она будет опасной, а результат непредсказуемым.

- Условия ужасные, волны разбиваются о палубу, - рассказал изданию Daily Mirror специалист береговой охраны Марк Томас. - План состоит в том, чтобы отбуксировать судно во время отлива. Опасная операция, многое может пойти не так.

В береговой охране рассказали, что на борту находятся 18 человек, но нет груза. К судну подходила спасательная шлюпка, однако усадить в нее экипаж все-таки не рискнули из-за высокой волны. Вертолет тоже не смог близко подойти к сухогрузу из-за встречного ветра.

Местные журналисты вспомнили, что 37 лет назад в это время в соседнем портовом городе Пензанс произошла трагедия: спасательная шлюпка затонула во время схожей операции. Погибли 16 человек. Память о тех событиях заставляет быть особенно осторожными в случае с российским судном. При этом на пляже собрались местные жители, захотевшие своими глазами посмотреть на «огромное судно», которое оказалось так близко от суши.

Напомним, «Кузьма Минин» оказался на слуху этой осенью, когда появилась информация сразу о нескольких судах Мурманского морского пароходства, задержанных в разных частях света. Российский профсоюз моряков заявил тогда, что экипаж сухогруза находится в порту Тернезен без воды, провизии и топлива из-за долгов судовладельца. А местные жители собирали деньги, чтобы поддержать моряков. В пароходстве эту информацию не подтвердили, заявив - всего перечисленного на борту хватает, а капитан «Кузьмы Минина» отказался от помощи членов Международной федерации транспортных рабочих.

На текущую ситуацию с «Кузьмой Мининым» в компании смотрят оптимистично: угрозы для жизни экипажа нет.

Там же со ссылкой на первого заместителя генерального директора Мурманского морского пароходстваа Ильдара Неверова сообщили, что причиной посадки на мель стали небезопасные условия для плавания у Фалмаута.

СПРАВКА «КП»

Сухогруз «Кузьма Минин» был построен в 1980 году в городе Варнемюнде. Специализируется на доставке грузов в северные порты.