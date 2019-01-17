2019-01-17T18:03:46+03:00
Общество

Мурманское судно «Кузьма Минин» арестовали в Великобритании

Такая судьба постигла многострадальный балкер из-за долгов «Мурманского морского пароходства»
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
Фото: www.havenfoto.nlФото: www.havenfoto.nl
Изменить размер текста:

Сухогруз, названный в честь героя Смутного времени, и сам попал в довольно смутное положение. Произошло это в связи с финансовыми проблемами владельца. Балкер «Кузьма Минин», принадлежащий ОАО «Мурманское морское пароходство», арестовали.

Произошло это на территории Великобритании. По состоянию на 16 января судну нельзя покидать территорию соединенного королевства. Причиной ареста послужили крупные долги компании-судовладельца. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на координатора международной федерации транспортных рабочих Сергея Фишова.

Напомним, злоключения «Кузьмы Минина» начались еще в декабре минувшего года. Вскоре после выхода из Нидерландов судно село на мель в районе Великобритании. Никто из членов экипажа, к счастью, не пострадал. После операции по спасению балкера его доставили в один из портов островного государства. Компании необходимо срочно найти средства, чтобы вернуть обратно в Мурманск из Англии сухогруз и его экипаж.

«Кузьма Минин» - лишь одно из 9-ти судов пароходства, которые застряли, по тем или иным причинам, в иностранных портах. Условия жизни на данных траулерах и балкерах оставляют желать лучшего. Их экипажи сетуют на низкие санитарные условия и скудное питание.

За минувшие 2 месяца отмечено 2 случая гибели среди членов экипажей различных судов. Расследуется уголовное дело в отношении «Мурманского морского пароходства», в связи с невыплатой зарплаты. Время от времени партнеры компании заявляют о задолженности с ее стороны и подают заявления о банкротстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Крещенские купания в ЗАТО Александровск отменяются
Спецслужбы выезжали в центр Мурманска из-за елки
«Живая классика» запускает серию бесплатных образовательных вебинаров для жителей Мурманской области
Крещение в Мурманске-2019: праздничные службы в храмах, освящение воды
Мурманские зоозащитники попросили Госдуму отменить ЦВСЖ
Из Мурманска отменили сразу два рейса в Москву и Череповец
Губернатор Мурманской области предложила продавать на почте вместо пива лекарства
Центр имени Пирогова хочет стать главным по оказанию медпомощи на всей трассе Северного морского пути
Пенсионер из Мончегорска зарезал молодого мужчину из-за мобильника
В Кировске кондуктор высадила 7-летнюю девочку на мороз на незнакомой остановке
В Мурманске уничтожили 60 килограммов киви неизвестного происхождения
В Кировске Всероссийский день снега отметят футболом
В Карелии 36-летний житель Мурманской области разбился на снегоходе
За неделю в Мурманской области 8 человек подхватили грипп
Искатели "Лего" нашли на пляже в Эмиратах записку от мурманских ученых
В Мурманской области цены на бензин подскочили на 50 копеек
В Ковдоре к дереву привязали умирать немецкую овчарку