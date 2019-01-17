Мурманское судно «Кузьма Минин» арестовали в Великобритании

СЕГОДНЯ 17:30 2019-01-17T18:03:46+03:00

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Сухогруз, названный в честь героя Смутного времени, и сам попал в довольно смутное положение. Произошло это в связи с финансовыми проблемами владельца. Балкер «Кузьма Минин», принадлежащий ОАО «Мурманское морское пароходство», арестовали.

Произошло это на территории Великобритании. По состоянию на 16 января судну нельзя покидать территорию соединенного королевства. Причиной ареста послужили крупные долги компании-судовладельца. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на координатора международной федерации транспортных рабочих Сергея Фишова.

Напомним, злоключения «Кузьмы Минина» начались еще в декабре минувшего года. Вскоре после выхода из Нидерландов судно село на мель в районе Великобритании. Никто из членов экипажа, к счастью, не пострадал. После операции по спасению балкера его доставили в один из портов островного государства. Компании необходимо срочно найти средства, чтобы вернуть обратно в Мурманск из Англии сухогруз и его экипаж.

«Кузьма Минин» - лишь одно из 9-ти судов пароходства, которые застряли, по тем или иным причинам, в иностранных портах. Условия жизни на данных траулерах и балкерах оставляют желать лучшего. Их экипажи сетуют на низкие санитарные условия и скудное питание.

За минувшие 2 месяца отмечено 2 случая гибели среди членов экипажей различных судов. Расследуется уголовное дело в отношении «Мурманского морского пароходства», в связи с невыплатой зарплаты. Время от времени партнеры компании заявляют о задолженности с ее стороны и подают заявления о банкротстве.