Гендиректора Мурманского морского пароходства подозревают в сокрытии 88 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:33 2019-08-14T16:33:17+03:00

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Мурманское морское пароходство некогда было одним из самых успешных предприятий города. Свой музей, своя гостиница, обширное имущество, хорошие зарплаты. А потом началась словно черная полоса. Суда задерживали за границей из-за долгов, часть из них ушли с аукционов. Выстроилась длинная вереница желающих признать пароходство банкротом. На самом предприятии упорно утверждали, что все хорошо. Но казалось, что деньги утекают сквозь пальцы. И, кажется, они утекали в чьи-то карманы.

В Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР возбудили против гендиректора Мурманского морского пароходства уголовное дело по признакам преступления "Сокрытие имущества организации, за счет которого должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам в особо крупном размере".

- По данным следствия, в 2019 году генеральный директор, заведомо зная, что у возглавляемого им общества образовалась недоимка по налогам, сборам, страховым взносам, направил денежные средства пароходства на общую сумму более 88 миллионов рублей на расчетные счета контрагентов, тем самым скрыл их, а ведь именно ими предстояло погасить образовавшуюся задолженность, - сообщили в управлении.

Напомним, что в июле у пароходства сменился руководитель: на смену Алексею Глазунову пришел Анатолий Юрасов. А до этого в феврале компанию покинул Александр Брынцев. В отношении кого именно возбуждено уголовное дело, следователи пока не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU