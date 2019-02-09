Моряки Мурманского морского пароходства, застрявшие в Кот-Д'Ивуаре, скоро останутся без еды

СЕГОДНЯ 11:22 2019-02-09T11:22:16+03:00

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Трудно достучаться до руководства, когда оно находится за 7,5 тысяч километров, но заполярные моряки, застрявшие в Африке из-за долгов Мурманского морского пароходства, не теряют надежды. Напомним, в январе на сухогрузе «Виктор Ткачев», стоявшем на якоре в порту Абиджан в Кот-Д'Ивуаре, от тяжелой формы малярии умер капитан. Еще двое членов экипажа попали в местную больницу с похожим диагнозом, но их жизни ничего не угрожает. Приходится не сладко и морякам, оставшимся на борту судна.

- Извещали предварительно компанию, что необходима бункеровка (заправка судна топливом и моторными маслами - Ред.), но реакции ноль. С топливом на борту судно было обесточено сначала по 12 часов, затем по 16, теперь и вовсе по 23 часа в сутки. 8 февраля уже готовили пищу на мангальнице на корме. На борту 16 членов экипажа. Еда пока есть, но ее надолго не хватит без работающих морозильных камер. Судно планируется пустить «на иголки» в Пакистан или Индию. Компания задолжала, так что местные агенты с неохотой работают либо отказывают совсем в сотрудничестве. О санитарном состоянии судна вообще молчу, - описал в соцсетях ситуацию на борту сухогруза один из членов экипажа.

Отзывчивые северяне просят экипаж держаться, а особо предприимчивые советуют продать с судна что можно и купить на эти деньги билеты домой. К слову, моряки «Виктора Ткачева» не единственные, кто застрял в Африке. В Кабо-Верде в городе Прая в тюрьме ожидает решения своей судьбы команда судна ESER, задержанного с 9,5 тоннами кокаина на борту.

ИСТОЧНИК KP.RU