2019-02-08T17:13:54+03:00
Общество

В Африке назвали имена мурманских моряков, задержанных за кокаин, и собрали для них одежду

Как оказалось, в команде судна «ESER» было 12 человек - сейчас они разместились в трех камерах тюрьмы «Сан Мартиньш» города Прая
Иван ПЕТРОВ
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Сотрудники российского посольства в Кабо-Верде следят за судьбой мурманских моряков, которых поместили в местную тюрьму. Фото: capeverde.mid.ruСотрудники российского посольства в Кабо-Верде следят за судьбой мурманских моряков, которых поместили в местную тюрьму. Фото: capeverde.mid.ru
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Сотрудники российского посольства в республике Кабо-Верде не сидят сложа руки. За последние несколько дней на них свалилось немало работы. Сбор благотворительности, разговоры с полицией, общение с журналистами...

Заботы касаются мурманских моряков, которых задержали на территории африканской страны с кокаином на борту. Имена их стали официально известны совсем недавно. Сотрудники посольства поделились этой информацией в четверг вечером. По новым данным, арестованная команда сухогруза «ESER» насчитывает 12, а не 11 моряков.

Вот их имена: Вадим Ямнов, Олег Овсянников, Дмитрий Муханов, Михаил Куницын, Андрей Князьков, Олег Клочков, Сергей Калиничев, Анатолий Вялый, Сергей Животов, Владимир Бондаренко, Тарас Блащенко, Сергей Котловский. Сразу отметим: только 9 человек в этом списке - мурманчане. Остальные - жители Петербурга и Нижнего Новгорода.

- В результате квалифицированных и своевременных действий Посольства первоначальная рассеянность и психологическая депрессия попавших в сложные обстоятельства россиян сменилась уверенностью в том, что они не брошены на произвол, - сообщает Посольство РФ в республике Кабо-Верде.

Экипаж находится в столице страны, городе-порте Прая, и располагается в тюрьме «Сан Мартиньш». В одной камере устроились шесть человек, в другой - четыре, в третьей - два. Сотрудники посольства собрали для соотечественников гуманитарную помощь: мыло, зубную пасту, туалетную бумагу, салфетки, наволочки, подушки, теплую одежду, пищу. Задержанным разрешили позвонить домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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