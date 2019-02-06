Число мурманских моряков, арестованных в Африке за кокаин, возросло до 9-ти

СЕГОДНЯ 14:29 2019-02-06T14:45:52+03:00

Вадим Ямнов - один из мурманчан, которые попали в передрягу в Кабо-Верде... Фото: личный архив Вадима Ямнова

Члены экипажа, работавшие на борту сухогруза «ESER», нуждаются в помощи юриста в республике Кабо-Верде

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Тюремное заключение грозит нашим соотечественникам в солнечной Африке. Для такого недружелюбия, увы, есть основания. На судне «ESER», где работают жители Заполярья, обнаружили промышленную партию кокаина. Случилось это при заходе в порт республики Кабо-Верде.

Ранее было известно, что среди членов экипажа как минимум 4 мужчины - жители Мурманской области. Но теперь стало ясно: у нас даже больше поводов переживать за земляков. На самом деле, жителями Заполярья являются аж 9 членов экипажа из 11-ти. Об этом заявили на днях в российском региональном союзе моряков.

Представитель союза также сообщил агентству «РИА», что мурманские родственники моряков пытаются найти адвоката для своих близких.

Напомним, 1 февраля панамский сухогруз «ESER» с российской командой на борту зашел в порт республики Кабо-Верде. Местная полиция обыскала судно на основании поступивших оперативных данных. И нашла на борту умопомрачительную партию кокаина - почти 10 тонн. Команду сухогруза отправили под арест на время разбирательств.

Родственники моряков уверяют: их близкие не знали, что в тюках - «порошок». И даже не имели права знать о содержимом своего груза. Не исключено, что наркомафия использовала экипаж вслепую для доставки нелегального груза. Шло судно из Южной Америки в Марокко.

Стоит отметить одну интересную деталь. Панама разрешает скрывать имя юрлица, которое извлекает прибыль из судна, зарегистрированного под ее флагом.

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ИСТОЧНИК KP.RU