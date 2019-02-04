МИД в Мурманске: родственники моряков, арестованных за кокаин в Африке, пока не вышли на связь

СЕГОДНЯ 14:44 2019-02-04T14:44:36+03:00

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Большинство северян просто млеют от слов «путешествие на юг». Но не все! Мурманские моряки, побывавшие в Африке, скорее вздрогнут от ужаса. Пиратство, опасная малярия, тяжелые климатические условия - все это сваливалось, и не раз, на жителей Заполярья, которые пережили рейс на южный материк...

Не повезло и тем мурманчанам, которые недавно отправились в плаванье на панамском судне «ESER». 1 февраля экипаж сухогруза арестовали в Африке. Случилось это в порту Кабо-Верде, а поводом стали подозрения в крупномасштабной торговле наркотиками.

- В этом происшествии разбирается главное отделение МИД в Москве. Допустим, если бы на борту судна был какой-то моряк - житель Мурманска, и к нам обратились бы его родители, родственники, тогда бы мы подключились. А так - у нас пока нет оснований подключаться к данному вопросу. Обращений со стороны родственников не было, - сообщили «КП» в представительстве МИД России в Мурманске.

И все-таки мурманские моряки на судне есть: минимум 4 человека из 11 членов экипажа. Об этом нам сообщила сестра одного из них, Вадима Ямнова. Сейчас родственники мурманских моряков ведут переписку в WhatsApp, чтобы координировать свои действия по спасению близких.

Напомним, 1 февраля сухогруз «ESER» зашел в порт государства Кабо-Верде. По данным местной полиции, при осмотре судна обнаружились целые залежи кокаина: десятки пухлых тюков весом 10 тонн. Весь экипаж задержан и арестован на время разбирательства. За судьбой россиян следят дипломаты нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU