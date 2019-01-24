Причиной смерти капитана на мурманском судне «Виктор Ткачев» могла стать малярия

СЕГОДНЯ 10:57 2019-01-24T11:19:55+03:00

Африканские врачи следят за состоянием еще 3-х северян, которые повредили здоровье на судне Виктор Ткачев в ходе затянувшегося рейса. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Евгения ГУСЕВА

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Ранее заполярные суда не раз попадали в плен к пиратам у берегов Африки. Но на сей раз наши земляки стали совсем другими заложниками - заложниками ситуации. Экипаж сухогруза «Виктор Ткачев» застрял у африканских берегов, в районе Кот-Д'Ивуара, и вот уже полгода переломить ситуацию не удается. Всему виной долги судовладельца.

Обеспечение провизией и медикаментами на «Ткачеве» оставляет желать лучшего. Совсем недавно скончался капитан сухогруза. Скорее всего, мужчину сгубило тяжелейшее заболевание, характерное для тропического климата.

- Консульские сотрудники и врач посольства посетили морг Абиджана для проверки информации о смерти капитана российского судна. По предварительным данным, причиной смерти стала крайне тяжелая форма малярии - церебральная, - сообщили ТАССу сотрудники российского посольства в Кот-Д'Ивуаре.

Еще несколько членов экипажа госпитализированы в местное медицинское учреждение. Из них двое мужчин, также как и капитан, страдают малярией, но сейчас состояние их здоровья улучшилось. Еще один мурманский моряк оказался в больнице из-за проблем с пищеварительной системой. Его состояние тоже не внушает опасений медикам.

Помимо «Виктора Ткачева» заложниками долговых обязательств стали еще около 8-ми судов по всему миру. Все они принадлежат мурманскому морскому пароходству. Задолженности компании время от времени «всплывают» в арбитражном суде. Расследуется уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам.