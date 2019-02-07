2019-02-07T18:23:42+03:00
Общество

Один из членов мурманского экипажа судна, задержанного в Африке за кокаин, умер

Моряк скончался на борту сухогруза «ESER» еще до ареста, что и послужило причиной захода в порт Кабо-Верде с последующим обыском
Иван ПЕТРОВ
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Девять моряков из Мурманска попали в центральную городскую тюрьму африканского города Прая, что в Кабо-Верде. [снимок носит иллюстративный характер]Девять моряков из Мурманска попали в центральную городскую тюрьму африканского города Прая, что в Кабо-Верде. [снимок носит иллюстративный характер]Фото: Борис КОКУРИН
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Россияние оказались на пути у международной наркомафии. По крайней мере, так выглядит эта запутанная история в глазах их родственников. Моряки из Мурманска задержаны в Африке за рекордную партию кокаина в трюме.

Нелегальный груз (о котором команда не имела права знать) обнаружила полиция 1 февраля. Тогда сухогруз «ESER» посещал африканское государство Кабо-Верде - его столицу город-порт Прая.

Важно отметить, что этот заход был вынужденным и законопослушным. Причина: ранее один из моряков скоропостижно скончался на борту судна. Как сообщил «КП» дипломатический источник, умерший мужчина был родом из Мурманской области. Обстоятельства его гибели, а также личные данные пока не разглашаются.

Вскоре после задержания мурманских моряков арестовали. Сейчас они находятся в Центральной тюрьме Праи (Cadeia Central da Praia), рассчитанной на 850 узников.

- Согласно решению суда, членам экипажа избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время расследования. Задержанные обеспечены едой и водой. Представители консульства побеседовали с каждым из моряков по отдельности. Каких-либо жалоб не поступало. Вчера им разрешили сделать один телефонный звонок своим родственникам, - сообщили нам в официальном посольстве Российской Федерации в Республике Кабо-Верде.

Согласно докладу госдепартамента США, тюрьмы Кабо-Верде в целом соответствуют гуманитарным требованиям. Для них характерны приемлимые условия содержания и низкая смертность узников. Государство считается одним из самых передовых среди африканских стран.

Напомним, сухогруз «ESER» шел из Южной Америки в Марокко (порт Танжер). Найденный на борту кокаин оказался упакован в десятки тюков. Общий вес составил почти 10 тонн, а стоимость на «черном рынке» оценивается в миллиард долларов.

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Родственники моряков пока не обращались в мурманский филиал МИД РФ

Вместо этого они координировали действия по интернету (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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