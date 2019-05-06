Муж погибшей в «Шереметьево» мурманчанки: «Наташа просто всегда боялась летать!»

Можно сказать первым, кого я увидела, приехав сразу после того, как стало известно о трагедии в «Шереметьево», в аэропорт «Мурманск» был Игорь Крайнов. Худощавый мужчина в джинсах и яркой куртке суетился и старался добиться хоть какой-то информации о своей любимой супруге Наталии. Он бурно жестикулировал и пытался добиться от сотрудников аэропорта номера телефона, где ему скажут, что с его Наташей все хорошо, но в ответ люди лишь сочувственно разводили руками. А он продолжал бегать, бесконечно говорить по телефону и курить одну за одной сигареты, словно чувствуя, что она уже никогда не сможет ему ответить…

Напомним, 45-летняя Наталия Крайнова летала в Москву к 20-летнему сыну, курсанту второго курса, будущему летчику, влюбленного с самого детства в небо и «Аэрофлот». Не иначе по воле злого рока именно они и погубили его любимую маму. Обратно домой мурманчанке уже было не суждено вернуться, хотя ее место в загоревшемся Sukhoi Superjet было ближе к середине салона – 15А.

Страх неба

- Когда мы с сыном приехали в Москву, узнали частичку правды о том, что происходило в момент пожара в салоне самолета, и поняли, что надеяться было бесполезно. Там был огненный ад! Кто не успел выбраться до взрыва, тот сгорел заживо, - рассказывает «КП» Игорь Крайнов. – Никаких предчувствий перед этим полетом у жены не было. Она просто всегда боялась летать.

И видимо не зря Наталия Крайнова страшилась этих «железных птиц», поднимающихся в небо и летящих, куда угодно человеческой прихоти, словно чувствовала, что однажды полет прервется для нее навсегда…

Друзья и близкие не могут поверить в то, что их любимой Натуси больше нет. Фото: Из личного архива Наталии Крайновой

- Это безумно светлый человечек, моя дорогая Натуся - именно так я всегда ее называла. Добрая, отзывчивая, умница, душа компании, улыбчивая и позитивная. Мы были очень близки с ней, и беды, и радости все переживали вместе, - рассказывает начальник погибшей и близкая подруга Елена Полято. - Я не могу пока осознать, как теперь буду без нее. Мы всегда вместе радовались маленьким и большим победам наших детей Андрюши и Ириши: как Иришка брала медали, как Андрюшенька закончил школу с золотой медалью, поступил в институт на летчика гражданской авиации. Смеялись вместе, когда Иришка полетела в «Сириус». Натуся говорила: «Ну, вот и смена моему Андрюшеньке подросла, он тоже в этом лагере был.

По стечению обстоятельств, Александр и Ира Полято три дня назад возвращались с соревнований этим, как теперь говорят многие, проклятым рейсом. Иришка сидела в 9 ряду, и на этом месте 5 мая погиб пассажир...

- Говорят Бог в первую очередь забирает лучших. Но как тонка грань между жизнью и смертью. Моя семья скорбит и выражает глубокие соболезнования родным Наташи. Она всегда будет в наших сердцах, - говорит Елена Полято.

А вот муж погибшей Наталии Крайновой не хочет рассказывать о том, какой была его жена чуть больше суток назад.

- Те, кто был с ней знаком, и так знают. А остальным эта информация не нужны, - объяснил Игорь Крайнов.

Везти будет нечего

Прямо из аэропорта «Мурманск», проведя несколько часов в гнетущей неизвестности, Игорь Крайнов улетел в Первопрестольную.

- Как и обещал «Аэрофлот», в Москву нас доставили за счет авиакомпании. Нас поселили в гостиницу с трехразовым питанием и сказали, что мы можем здесь жить столько, сколько понадобится. Обратно билеты тоже будут, - говорит собеседник «КП». – По данным следственного комитета, опознание займет месяц. Как вы думаете, почему так долго? Судя по всему, что я здесь видел и слышал, там, в самолете, было огненное месиво. Боюсь, что хоронить будет просто нечего.

На днях Игорь Крайнов собирается вернуться в родной Мурманск… за вещами. Мужчина намерен переехать в Ульяновск к сыну, чтобы в это страшное для их семьи время быть рядом с ним.

Мурманский городской центр занятости поддержит семью погибшей Наталии Крайновой материално и примет участие в похоронах.