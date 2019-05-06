У погибшей на самолете «Москва-Мурманск» 27-летней помощницы прокурора остался ребенок

Три «звездочки» на погонах в 27 лет. Такого впечатляющего результата на служебной ниве удалось добиться сотруднице правоохранительных органов Заполярья. К сожалению, нелепая и страшная трагедия оборвала карьеру и жизнь Елены Ратниковой.

Сотрудница прокуратуры Мурманской области - одна из погибших пассажиров рокового рейса «Москва-Мурманск», где случился смертоносный пожар 5 мая 2019 года. Молодая женщина трудилась помощником прокурора Печенгского района Заполярья. Сотрудники надзорного ведомства скорбят об утрате ценного коллеги.

- Она характеризовалась положительно как хороший, грамотный специалист, осуществляла надзор за исполнением федерального законодательства в прокуратуре Печенгского района, - пояснила «КП» начальник пресс-службы прокуратуры Мурманской области Анжелика Черногубова.

У Елены Викторовны остался маленький ребенок. Тем временем разыскиваются и другие родственники погибшей служительницы закона.

Жизнь красавицы Елены Ратниковой оборвалась в 27 лет.

- Семью Елены Ратниковой мы ищем. Девушка - кандалакшанка, но жила в другом муниципалитете в последнее время. Пока идут поиски родных, - сообщил «КП» глава Кандалакшского района Михаил Павлов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

Другой муниципалитет - это поселок Никель, как раз таки центр Печенгского района, где работала погибшая северянка. Именно там будут организованы похороны.

К сожалению, Елена - не единственный служитель закона из Мурманской области, чья жизнь оборвалась в Шереметьево 5 мая. В салоне самолета погибла также Мария Кирсанова, сотрудник министерства юстиции Заполярья. Женщина занимала должность консультанта.

Заполярный Минюст лишился ценного сотрудника... Фото: личный архив Марии Кирсановой

В настоящий момент коллеги Марии Васильевны воздерживаются от комментариев. Они надеются, что при составлении списков произошла ошибка и на самом деле их сотрудница все еще жива. Только экспертиза и опознание разрешат эту тяжелую дилемму...

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