Судя из донесения, примерно в этот момент экипаж просили катапультироваться. По словам специалистов, выполнить команду было просто невозможно. Фото: соцсетиСудя из донесения, примерно в этот момент экипаж просили катапультироваться. По словам специалистов, выполнить команду было просто невозможно. Фото: соцсети
2019-01-28T14:46:58+03:00
Происшествия

Экипаж разбившегося под Оленегорском Ту-22М3 не выполнил команду катапультироваться

Руководитель полетов и его помощник четырежды просили майора Гурьева и его отряд прыгать
Елена ЧУМАКОВА
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Все чаще, когда речь заходит об авиакатастрофе на аэродроме в Высоком, звучит фраза «могли бы выжить»…

Напомним, трагедия произошла 22 января в 13.40. При крушении сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3, который заходил на посадку в снежный заряд, погибли командир майор Алексей Гурьев, его помощник майор Константин Мазунин и штурман-оператор капитан Виктор Грейф. Еще одному штурману подполковнику Максиму Рылкову удалось выжить.

Главная версия произошедшей авиакатастрофы - резко испортившаяся погода. Но есть и другая - в руководство полетом Ту-22М3 вмешался командир полка, решивший не отправлять борт на запасной аэродром, а садиться дома в метель. Как становится ясным из срочного донесения, обнародованного в сети, за мгновения до трагедии командование стало ясно, что самолет не сядет благополучно…

- При выполнении захода на посадку при подходе к взлетно-посадочной полосе (ВПП) экипаж допустил резкое снижение, в результате чего произошло приземление самолета с повышенной перегрузкой в районе начала ВПП. На команды «Выравнивай!», подаваемые помощником руководителя полетов командир экипажа не реагировал. От удара о полосу самолет стал разрушаться с отделением кабины от фюзеляжа. Помощник дважды подал команду «Прыгай!», руководитель полета дважды подал команду «Катапультироваться!». Экипаж не катапультировался, - говорится в донесении.

Почему Гурьев и его отряд не стали покидать терпящий крушение самолет? По словам источника «КП», если такие команды и подавались то слишком поздно - у экипажа уже не было времени, чтобы катапультироваться.

Кроме того, в донесении написано: Ту-22М3 был не без боекомплекта (как рапортовало Министерство обороны). Под левым полукрылом у самолета находилась сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета Х-22Н, правда, без заправки, и 750 патронов оскальчато-фугасной группы.

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