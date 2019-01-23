Друг погибшего под Оленегорском командира бомбардировщика Ту-22М3 авиатехник Олег Богатырев: «Таких друзей, как Леша, у меня больше уже не будет»

- Напишите про него только самое лучшее. Он этого достоин, - с этой фразы начался наш разговор с Денисом Крутиковым, который учился вместе с командиром разбившегося под Оленегорском сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 Алексея Гурьева.

Напомним, авиакатастрофа произошла на военной авиабазе Оленья 22 января в 13:40. Командир экипажа майор Алексей Гурьев, его помощник - майор Константин Мазунин и штурман капитан Виктор Грейф погибли. Еще одного штурмана подполковника Максима Рылкова с множественными травмами спецбортом Минобороны доставили в Москву. Его жизни ничего не угрожает. По предварительной версии, злую шутку с опытными летчиками сыграла погода - именно из-за метеоусловий и произошло непоправимое.

Пока комиссия Минобороны выясняет причины случившейся трагедии, поселок Высокий пытается прийти в себя от шока. Гарнизон небольшой, все друг друга знают, а 37-летний Алексей Гурьев и вовсе всю жизнь прожил в этом поселке.

- Леша - потомственный летчик из интеллигентной семьи. Его отец Герман тоже служил и летал в Высоком, - рассказывает Анна Шибаева, которая училась с погибшем майором в одной школе. - У нас много общих друзей. Я помню его жизнерадостным и заводным парнем, романтичным, при этом спокойным и скромным. Вот такой он мне запомнился со школьных лет.

Прекрасно отзывается об Алексее Гурьеве и Денис Крутиков. Их отцы вместе служили в Высоком. Правда, сами ребята никогда тесно не общались.

- Подлости он никогда не мог сделать и нож за спиной не держал. На сколько я его знаю, он был порядочным и смелым человеком, - рассказывает собеседник «КП».

Но, конечно, тяжелее и больнее всего сейчас приходится его родителям, молодой жене Олесе и восьмилетнему сыну Герману, которого назвали в честь отца Алексея. Герман-старший и Людмила Гурьевы уже прилетели из Новороссийска к семье погибшего сына.

- Наша дружба началась еще в школе и продолжается до сих пор. Мы всегда поддерживали друг друга в трудную минуту, делились сокровенным, у нас никогда не было тайн друг от друга. Леша всегда был отзывчивым, надежным, с добрым сердцем... В общем, таких друзей сложно найти, а в наше время, наверное, просто невозможно, - поделился своими чувствами с «КП» близкий друг Алексея Гурьева Олег Богатырев.

Еще бы. Друзья не только вместе учились в школе, но и служили рука об руку с 2000 года в гвардейском морском ракетоносном авиационном полку авиационными техниками, обслуживали и готовили к полетам самолеты Ту-22-М3. Это позже Алексей поступил в летное училище, а закончив его, вернулся служить в родной полк уже настоящим пилотом. Сначала был помощник командира корабля, а потом дослужился и до командира.

- Леша, как и его отец, стал опытным летчиком и имел колоссальный налет часов. Участвовал в вылетах, связанных с боевыми действиями в Сирии и показывал свое мастерство на Всероссийских армейских играх «Авиадартс», - рассказывает Олег Богатырев.

Кто бы мог подумать, что сирийские террористы, погубившие столько русских летчиков, окажутся нипочем заполярному пилоту, а вот учения на родном и до боли знакомом аэродроме станут роковыми.

- Дай Бог здоровья и стойкости его семье перенести весь этот кошмар. Хоронить Лешу будут в Новороссийске у родителей. Очень хочу приехать на прощание, но пока сложно сказать получиться ли, - заканчивает тяжелый разговор друг погибшего командира Ту-22М3.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Источник: полеты Ту-22М3 временно запретили из-за аварии под Оленегорском

Обломки разбившегося бомбардировщика эвакуируют в безопасное место (подробности)

Рухнувший Ту-22М3 была построен в 1986 году

Последний раз бомбардировщик ремонтировали семь лет назад (подробности)

Очевидец крушения Ту-22М3: на учениях было два бомбардировщика

Один из самолетов летел по прямой, другой маневрировал (подробности)

Причина крушения: бомбардировщик Ту-22М3 попал в снежный заряд

Над Оленегорском в этот момент царила сильная облачность (подробности)

Рухнувший под Оленегорском бомбардировщик тушили два пожарных расчета

Пользователи соцсетей предполагают, что могла быть ошибка пилотирования (подробности)