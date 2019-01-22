2019-01-22T16:35:14+03:00
Происшествия

Рухнувший под Оленегорском бомбардировщик тушили два пожарных расчета

Пользователи соцсетей предполагают, что могла быть ошибка пилотирования
Елена МОЛОДЦОВА
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Пожарные потушили возгорание, но пока еще находятся на месте крушения бомбардировщика. Фото: nk-tv.comПожарные потушили возгорание, но пока еще находятся на месте крушения бомбардировщика. Фото: nk-tv.com
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Конечно, чем больше времени проходит с момента авиакатастрофы сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3, тем больше трагедия обрастает большим количеством подробностей и домыслов. Напомним, самолет упал при заходе на посадку на аэродроме авиабазы Оленья 22 января в 13:40. По неофициальным данным, два человека погибли, еще двое доставлены в медучреждение. А сам самолет, расколовшийся на две части, пришлось тушить пожарным.

- Сообщение поступило в дежурку пожарной части №43 в 13:58. На место крушения Ту-22М3 незамедлительно выехало два пожарных расчета, в составе восьми человек и двух единиц техники. На момент прибытия самолет горел. По предварительной информации, пожар удалось локализовать. Но расчеты пока находятся на месте крушения, - сообщили «КП» в Центре противопожарной пропаганды и связей с общественностью Управления по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области.

Уже есть две версии крушения. По первой: бомбардировщик мог попасть в снежный заряд, который как раз пришел из Мурманска в Оленегорск. По второй, которую вскользь озвучили вездесущие пользователи соцсетей, возможно была ошибка пилотирования.

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