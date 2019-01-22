2019-01-22T15:41:51+03:00
Происшествия

Мурманский гидрометцентр: рухнувший бомбардировщик Ту-22М3 мог попасть в снежный заряд

Над Оленегорском как раз царила сильная облачность
Елена МОЛОДЦОВАСветлана УФИМЦЕВА
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Сегодня в Заполярье облачно.Сегодня в Заполярье облачно.Фото: Олег УКЛАДОВ
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С каждой минутой появляется все больше подробностей ЧП, которое произошло на авиабазе Оленья под Мурманском. Напомним, 22 января в 13:40 там упал сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3. По неофициальным данным, два человека погибли, а командиру и штурману удалось выжить.

- Утренний снежный заряд, который накрыл Мурманск, к обеду как раз достиг Мончегорска и Оленегорска. Ветра в этом районе не было. Температура воздуха составляла -15 градусов. Судя по спутниковым картам, над Оленегорском в момент авиакатастрофы наблюдалась яркая облачность, а значит снег был значительным, - сообщила «КП» начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

Заходящий на посадку Ту-22М3 с большой вероятность мог попасть в снежный заряд и лишиться какой-либо видимости. Эту версию «Комсомолке» ранее подтвердили в Минобороне.

- После выполнения планового учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд совершил жесткую посадку самолет Ту-22М3. В результате жесткого касания взлетной полосы воздушным судном произошло его разрушение, - сообщили в ведомстве.

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