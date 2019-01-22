2019-01-22T15:13:29+03:00
Происшествия

В Мурманской области на военном аэродроме разбился бомабардировщик Ту-22М3: есть погибшие

По предварительной информации, из четырех членов экипажа выжили двое
Елена МОЛОДЦОВАСветлана УФИМЦЕВА
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ЧП произошло во время посадки.ЧП произошло во время посадки.Фото: REUTERS
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Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при посадке на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске.

- Инцидент произошел в 13:40, - подтвердили «КП» в пресс-службе Северного флота.

По имеющимся неофициальным сведениям, из четырех членов экипажа двое погибли. Командиру и штурману сверхзвукового бомабардировщика удалось выжить. Их уже доставили в больницу.

На месте катастрофы работают экстренные службы. Как нам стало известно, во время крушения произошел разлив топлива, его сейчас устраняют.

Сообщается о трудных погодных условиях, в частности метели, которые могли стать причиной ЧП при проведении учебно-тренировочного полета Ту-22М3.

СПРАВКА «КП»

Авиабазу в Оленегорске также называют Оленьей, она расположена примерно в 92 километрах от Мурманска.

Оленья - с 2011 года аэродром дальней авиации, к югу от Мурманска. Поселок при базе называется Высокий. На авиабазе дислоцированы дальние бомбардировщики Ту-22М3. Длина железобетонной взлетно-посадочной полосы - 3500 метров.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности.

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