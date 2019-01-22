2019-01-22T16:43:54+03:00
Происшествия

Авиакатастрофа под Оленегорском: рухнувший Ту-22М3 была построен в 1986 году

Последний раз бомбардировщик ремонтировали семь лет назад
Елена МОЛОДЦОВА
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Упавшему бомбардировщику было 32 года. Фото: kazan.dixinews.ruУпавшему бомбардировщику было 32 года. Фото: kazan.dixinews.ru
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В гражданской авиации самолеты, чей календарный возраст насчитывает 12-15 лет, называют едва ли не хламом, а все уважающие себя авиакомпании стараются избавиться от старичков. Но по сравнению с военной авиацией они еще молоды и полны силы.

- Разбившийся Ту-22М3 построили в 1986 году на Казанском авиационном заводе имени Горбунова. Плановый ремонт он в последний раз проходил в 2012 году на авиазаводе в Калининграде, - сообщает пресс-служба ПАО «Туполев». - Наши специалисты примут участие в расследовании причин крушения бомбардировщика.

Иными словами сверхзвуковой бомбардировщик в этом году отметил бы свое 33-летие. Но, как рассказал, источник «КП», для военного самолета это не возраст. Ту-22М3 могут эксплуатироваться до 50 лет к ряду. Собственно говоря, все бомбардировщики этой серии, стоящие на службе у Северного флота, примерно ровесники потерпевшего крушение самолета.

Напомним, Ту-22М3 потерпел крушение при заходе на посадку на авиабазе Оленья 22 января в 13:40. По неофициальным данным, два человека погибли, командиру и штурману воздушного судна удалось выжить.

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