Источник: полеты Ту-22М3 временно запретили из-за аварии под Оленегорском

СЕГОДНЯ 18:20 2019-01-22T18:20:05+03:00

Пока идет разбор полетов, ни один Ту-22М3 не поднимается в небо. Фото: www.liveinternet.ru

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После того, как с места крушения военного самолета на авиабазе Оленья, увезли тела погибших, выжившего пилота экстренно доставили в больницу и пожарные потушили загоревшиеся обломки сверхзвукового бомбардировщика, место оцепили следователи. Напомним, в 92 километрах от Мурманска разбился Ту-22М3. Из четырех членов экипажа выжить удалось только одному пилоту, за жизнь которого сейчас борются врачи Оленегорской районной больницы.

Судя по всему следователи уже осмотрели место крушения и собрали всю необходимую информацию. И теперь здесь полным ходом идут работы по эвакуации самолета.

- Обломки разбившегося Ту-22М3 переместят в безопасное место, - сообщил источник информационного агентства ТАСС в военных кругах. Также он отметил: На данный момент полеты всех Ту-22М3 запрещены, пока не будут установлены причины сегодняшней авиакатастрофы.

К слову, пока выдвигается одна версия, что из-за снежного заряда и плохой видимости летчики допустили ошибку в пилотировании и совершили жесткую посадку, в результате которой самолет раскололся на две части.