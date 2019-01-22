2019-01-22T17:19:14+03:00
Происшествия

Число жертв в авиакатастрофе под Оленегорском увеличилось до трех

Выживший находится в реанимации районной больницы
Елена МОЛОДЦОВА
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За жизнь выжившего пилота сейчас борются врачи.За жизнь выжившего пилота сейчас борются врачи.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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- Комментариев не даем. Извините! - такой ответ слышится практически во всех ведомствах, когда речь заходит о судьбе экипажа, трагически погибшего в авиакатастрофе под Оленегорском.

Напомним, в 92 километрах от Мурманска при заходе на посадку потерпел крушение сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3. Ранее сообщалось, что из четырех членов экипажа выжить удалось только двоим: штурману и командиру. Но, к сожалению, к концу рабочего дня информация изменилась.

- При крушении военного самолета погибло три человека, один выжил, - сообщили «КП» в территориальном Центре медицины катастроф. - Действительно, изначально число жертв было меньше.

Третий пострадавший погиб в лазарете военного госпиталя. За жизнь выжившего пилота сейчас борются врачи отделения реанимации Оленегорской районной больницы, далее его планируют отправить в другое медучреждение.

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