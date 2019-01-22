Очевидец крушения Ту-22М3 под Оленегорском: на учениях было два бомбардировщика

СЕГОДНЯ 15:43 2019-01-22T15:43:36+03:00

Сергей Трампольцев видел в небе сразу два бомбардировщика, а потом один из них рухнул. Фото: e-wiki.org

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ЧП под Оленегорском обрастает новыми подробностями. Напомним, 22 января в 13:40 на аваибазе Оленья совершил жесткую посадку сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3. Два человека погибли, а еще двое членов экипажа выжили и уже доставлены в мудучреждение. Вероятно бомбардировщик попал в снежный заряд. «КП» удалось найти очевидца, который видел самолет за несколько минут до трагедии.

- Я видел, как около полудня в 15 км от Ловозеро в сторону Оленегорска летели два самолета, оставляя длинные полосы на небе. Силуэт был похож на Ту-22. Один борт летел строго по прямой, второй маневрировал, - сообщил Сергей Трампольцев.

По информации правительства Мурманской области, бомбардировщик совершил жесткое касание с взлетно-посадочной полосой и развалился на две части. В результате произошел розлив топлива и пожар, который прибывшим на место ЧП экстренным службам удалось быстро потушить. Розлив горюче-смазочных материалов сейчас устраняют. К счастью, Ту-22М3 возвращался с учений и на его борту не было боекомплекта.