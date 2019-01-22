2019-01-22T15:43:36+03:00
Происшествия

Очевидец крушения Ту-22М3 под Оленегорском: на учениях было два бомбардировщика

Один из самолетов летел по прямой, другой маневрировал
Елена МОЛОДЦОВАЕкатерина КОНОТОП
Поделиться:
Комментарии: comments6
Сергей Трампольцев видел в небе сразу два бомбардировщика, а потом один из них рухнул. Фото: e-wiki.orgСергей Трампольцев видел в небе сразу два бомбардировщика, а потом один из них рухнул. Фото: e-wiki.org
Изменить размер текста:

ЧП под Оленегорском обрастает новыми подробностями. Напомним, 22 января в 13:40 на аваибазе Оленья совершил жесткую посадку сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3. Два человека погибли, а еще двое членов экипажа выжили и уже доставлены в мудучреждение. Вероятно бомбардировщик попал в снежный заряд. «КП» удалось найти очевидца, который видел самолет за несколько минут до трагедии.

- Я видел, как около полудня в 15 км от Ловозеро в сторону Оленегорска летели два самолета, оставляя длинные полосы на небе. Силуэт был похож на Ту-22. Один борт летел строго по прямой, второй маневрировал, - сообщил Сергей Трампольцев.

По информации правительства Мурманской области, бомбардировщик совершил жесткое касание с взлетно-посадочной полосой и развалился на две части. В результате произошел розлив топлива и пожар, который прибывшим на место ЧП экстренным службам удалось быстро потушить. Розлив горюче-смазочных материалов сейчас устраняют. К счастью, Ту-22М3 возвращался с учений и на его борту не было боекомплекта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Число жертв в авиакатастрофе под Оленегорском увеличилось до трех
Авиакатастрофа под Оленегорском: рухнувший Ту-22М3 была построен в 1986 году
Открылась выставка художника, которого вдохновил мурманский торговый порт
Рухнувший под Оленегорском бомбардировщик тушили два пожарных расчета
В Мурманске добавили новое электронное табло
Мурманский гидрометцентр: рухнувший бомбардировщик Ту-22М3 мог попасть в снежный заряд
В Мурманске открылся медцентр для спасения мужчин от рака простаты
В Мурманской области ищут дезертира, который сбежал из воинской части 14 лет назад
В Мурманской области сошли 52 опасные лавины
В Мурманске в общественном транспорте можно будет расплачиваться банковскими картами
Военнослужащий из Североморска устроил ДТП, будучи пьяным
В Апатитах устроили «Снежный забег» в 26-градусный мороз
В Мурманске в 20-градусный мороз в машине закрыли собаку
Житель Мурманска поджег дом своей бывшей, заставив людей прыгать в окно
Пострадавших при взрыве газа в Ловозере лечат в стационаре в Мурманске
Коту со сломанным позвоночником ищут дом
В Мурманске прошел конкурс чтецов Корана
Видео Александра Чередникова из Мурманска вошло в ТОП-5 портала WEVA
В мурманском рыбном порту сняли, как замерзает Кольский залив
Кандалакшанка погибла под поездом на станции Пояконда
Проверка слуха: в Мурманске нашли белый хлеб с куском металла
Хозяин кота Сэма, съездившего из Мурманска во Владивосток автостопом, решил написать книгу о своем путешествии
День объятий в Мурманске сегодня отпразднуют забегом
Под Мурманском у нового тоннеля столкнулись иномарка и маршрутка №119
В Апатитах увидели мираж после самого холодного дня зимы