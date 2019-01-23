Подробности авиакатастрофы под Оленегорском: Экипаж мог принять огни строений за взлетно-посадочную полосу

За ночь шумиха в соцсетях и СМИ по поводу крушения сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 немного утихла. Напомним, авиакатстрофа произошла 22 января в 13:40 на авиабазе Оленья. Три члена экипажа погибли, а одному пилоту все-таки удалось выжить. Подробности случившейся трагедии корреспондентам «КП» удалось найти на портал «Авиафорум».

- Учебный полет выполнялся парой Ту-22М3, без боевого вооружения, но с весовыми макетами ракет. Первый бомбардировщик совершил посадку на аэродром в штатном режиме. Однако сразу после этого погода резко испортилась, что весьма характерно для Заполярья. И второй самолет заходил на полосу уже вне визуального контроля со стороны руководства полетами, из-низкой порядка 70-80 м колышущейся облачности и снежного заряда, - сообщает «Авиафорум».

Садился ракетоносец со скоростью 300 километров в час курсом 188° с севера на юг. По словам специалистов, это может говорить о значительном остатке топлива на борту. Причины произошедшей трагедии пока можно только предполагать. И, тем не менее, версии есть.

- Самолет сел мимо полосы из-за неблагоприятных гидрометеорологических условий, в которых экипаж мог принять огни строений за взлетно-посадочную полосу, либо бликование снега, введшее летчиков в заблуждение. Такие прецеденты имели место ранее, когда самолет, например, садился на ярко освещенный склад АТИ, приняв огни ограждения за световое оборудование аэродрома, - уточняют форумчане.

Как сообщалось ранее, при ударе о землю между 3 и 4 рулежными дорожками аэродрома ракетоносец разломился пополам. Передняя часть кабины самолета оказалась разрушена. Два летчика: командир экипажа и его помощник, оба в звании майоров, погибли сразу. Задняя часть кабины, в которой находились штурманы, сильно деформирована и искорежена. Однако ее сумели открыть силами летно-технического состава и извлечь летчиков. К сожалению, один из них скончался по дороге в госпиталь.

- Выживший штурман-инспектор получил множественные переломы, в том числе ребер, и повреждения внутренних органов. За его жизнь борются врачи, - уточняют на «Авиафоруме».

Пострадавшего в авиакатастрофе штурмана уже отправили спецбортом в Москву. Самолет, оснащенный медчастью, прислало министерство обороны России.

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