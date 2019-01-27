2019-01-27T12:05:04+03:00
Происшествия

Появилось видео крушения Ту-22М3 под Оленегорском

Бомбардировщик буквально вывалился из снежного заряда на полосу
Елена МОЛОДЦОВА
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От удара о землю Ту-22М3 переломился пополам. Фото: соцсетиОт удара о землю Ту-22М3 переломился пополам. Фото: соцсети
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Все то, что эти несколько дней, журналисты скрупулезно описывали со слов специалистов и различных источников, и то, что все равно не удавалось представить тем, кто далек от авиации, теперь можно увидеть воочию. В интернете появилось видео крушения сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 на авиабазе Оленья.

Напомним, трагедия произошла 22 января в 13:40 на родном аэродроме самолета. В авиакатастрофе погибли командир майор Алексей Гурьев, его помощник майор Константин Мазунин и штурман капитан Виктор Грейф. Штурману-инструктору Максиму Рылкову удалось выжить - сейчас он проходит лечение в госпитале в Москве. Признаться, гладя на кадры момента крушения, в то, что кто-то мог вообще выжить вериться с трудом.

Кадры с крушения Ту-22М3 под Оленегорском.Появилось видео крушения сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 под Оленегорском. Самолет буквально вывалился из снежного заряда на взлетно-посадочную полосу, отскочил от полосы и сломался пополам. В авиакатастрофе погибли три члена экипажа, четвертому - штурману-инструктору удалось выжить. Видео: социальные сети.! другой источник

Как мы и сообщали ранее, заходящий на посадку Ту-22М3 буквально вывалился из снежного заряда.

- Гурьев шел по глиссаде. Все было нормально, тут резко стена снега. Самолет вывалился над полосой точного приземления и от туда рухнул на основные стойки, в результате удара резко опустил нос и ударился передней стойкой. После чего отвалилась кабина прямо за штурманами и откатилась в сторону начала гореть, остальной самолет так и поехал, разрушаясь и продолжая гореть, - точно описывает момент трагедии анонимный источник в соцсетях.

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