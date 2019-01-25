2019-01-25T20:45:43+03:00
Происшествия

Губернатор Мурманской области – близким погибших под Оленегорском летчиков: «Мы не можем спасти вас от боли, мы ее с вами сегодня делим»

Марина Ковтун присутствовала на прощании с Алексеем Гурьевым, Виктором Грейфом и Константином Мазуниным
Екатерина КОНОТОП
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Погибших летчиков похоронят в их родных городах. Фото: vk.com/aircrashПогибших летчиков похоронят в их родных городах. Фото: vk.com/aircrash
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22 января в поселке высокий Мурманской области произошла страшная катастрофа. На авиабазе Оленья при выполнении учебно-тренировочного полета произошло крушение бомбардировщика Ту-22М3. Самолет, по предварительной версии, попал в сильнейший снежный заряд при заходе на посадку. В воздушном судне находились 4 члена экипажа: командир майор Алексей Гурьев, его помощник майор Константин Мазунин, штурман капитан Виктора Грейфа и штурман-инструктор подполковник Максим Рылков. Спастись во время аварии удалось только последнему – сейчас за его состоянием следят врачи в Москве. С другими же тремя летчиками сегодня простились в гарнизоне. После их тела отправили спецбортами в их родные города Алексея Гурьева в Новороссийск, Константина Мазунина в Тамбовв, а Виктора Грейфа в Санкт-Петербург.

Прощание в Доме офицеров поселка Высокого состоялось 25 января в 12.00. На нем присутствовали только близкие родственники погибших, высшие военные чины и губернатор Мурманской области Марина Ковтун:

- Мы живем в мирное время в том числе благодаря тем, кого мы сегодня провожаем, нашим летчикам. Но этого не должно было произойти. Я хочу сегодня обратиться к семьям погибших, к их близким. Дорогие наши, вашу утрату не вернуть и горе, конечно, не измерить. Просто знайте, что вместе с вами сегодня скорбит вся Мурманская область, вся Россия. Мы не можем спасти вас от боли, но мы можем ее разделить с вами, и мы ее с вами сегодня делим. Нам остается только в последний раз сказать «спасибо». Спасибо за службу, за верность Отечеству стражам нашего неба! Вечная им память, царствие им небесное.

Редакция «КП»-Мурманск» выражает свои соболезнования родственникам и близким погибших.

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