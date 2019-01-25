2019-01-25T16:15:24+03:00
Происшествия

В Высоком проходит церемония прощания с летчиками, погибшими в авиакатастрофе Ту-22М3

В ней принимает участие и губернатор Мурманской области Марина Ковтун
Елена МОЛОДЦОВА
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Погибших летчиков похоронят в их родных городах. Фото: vk.com/aircrash.Погибших летчиков похоронят в их родных городах. Фото: vk.com/aircrash.
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В эти минуты военный гарнизон Высокий прощается с пилотами, чьи жизни трагически оборвались 22 января на родном аэродроме Оленья. Три дня назад здесь потерпел крушение сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3. Из четырех членов экипажа выжить удалось только штурману-инструктору подполковнику Максиму Рылкову. Его боевых товарищей командира майора Алексея Гурьева, помощника майора Константина Мазунина и штурмана капитана Виктора Грейфа спасти не удалось.

Закрытая траурная церемония началась в 12:00 в храме поселка Высокий. Незадолго до ее начала в военный гарнизон приехала губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Пришли попрощаться с трагически погибшими летчиками их близкие, друзья и коллеги.

После прощания тела пилотов отправят в другие регионы, где пройдут похороны. Как уже сообщала «КП», Алексея Гурьева предадут земле в Новороссийске. Константина Мазунина похоронят в Тамбове, а Виктора Грейфа - в родном Санкт-Петербурге.

- Глава региона предложила помощь семьям погибших. Но каких-либо пожеланий родственники летчиков не озвучили. Поддержку семьям на себя взяло министерство обороны, - отметили в правительстве Мурманской области.

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