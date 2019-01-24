От удара о землю кабина Ту-22М3 отделилась, а самолет продолжи ехать дальше.От удара о землю кабина Ту-22М3 отделилась, а самолет продолжи ехать дальше.Фото: Олег ФИЛОНОК
2019-01-24T10:56:18+03:00
Происшествия

Источник «КП»: Командир авиаполка в Высоком распорядился не отправлять Ту-22М3, потерпевший крушение, на запасной аэродром

Трагедии под Оленегорском могло и не произойти, если бы в работу руководителя полетов не вмешалось командование
Елена МОЛОДЦОВА
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Конечно, сегодняшние «если бы» не вернут экипаж, разбившегося на военной авиабазе Оленья сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3, с того света. Но от того, что жизнь трех летчиков и здоровье их товарища зависела от слова командования, мурашки бегут по коже. Источник «КП» рассказал, что страшной трагедии под Оленегорском могло и не случиться, если бы...

- У командира Ту-22М3 с бортовым номером «35 красный» майора Алексея Гурьева был допуск 3 на 300, то есть 3 километра дальность и 300 метров над облаками. Во время посадки видимость из-за метеоусловий была меньше этих значений. Руководитель полетов хотел отправить бомбардировщик на запасной аэродром, но командир полка, который был в то время на КТП, распорядился сажать самолет! Сказал: «Зачем на запасной? Все нормально! Справится!». Майору Гурьеву пришлось сажать Ту-22М3 не по своему допуску, который, подчеркну, дается по опытности пилотов. Я и мои друзья уверенны, если бы не метеоусловия, он посадил бы самолет! - рассказывает об обстоятельствах, которые предшествовали авиакатастрофе, собеседник «КП».

Кто отдал приказ садиться, несмотря на снежный заряд, становится ясно из донесения об авиационном происшествии.

Кто отдал приказ садиться, несмотря на снежный заряд, становится ясно из донесения об авиационном происшествии.

А метеоусловия были: погода испортилась в одно мгновение. Прямо перед посадкой Ту-22М3. Как и положено, Алексей Гурьев шел по глиссаде, но тут перед ним резко появилась стена снега. Ту-22М3 вывалился над полосой точного приземления и оттуда рухнул на основные стойки. От удара самолет резко опустил нос и ударился передней стойкой. Потому уже отвалилась кабина прям за штурманами и, откатившись в сторону, начала гореть. Остальной самолет так прямо и поехал дальше, на ходу разрушаясь и полыхая.

- Когда из кабины Алексея Гурьева достали инженеры, он был еще жив, но позже скончался практически у них на руках, отмечает источник «КП».

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