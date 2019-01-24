Источник «КП»: Командир авиаполка в Высоком распорядился не отправлять Ту-22М3, потерпевший крушение, на запасной аэродром

Конечно, сегодняшние «если бы» не вернут экипаж, разбившегося на военной авиабазе Оленья сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3, с того света. Но от того, что жизнь трех летчиков и здоровье их товарища зависела от слова командования, мурашки бегут по коже. Источник «КП» рассказал, что страшной трагедии под Оленегорском могло и не случиться, если бы...

- У командира Ту-22М3 с бортовым номером «35 красный» майора Алексея Гурьева был допуск 3 на 300, то есть 3 километра дальность и 300 метров над облаками. Во время посадки видимость из-за метеоусловий была меньше этих значений. Руководитель полетов хотел отправить бомбардировщик на запасной аэродром, но командир полка, который был в то время на КТП, распорядился сажать самолет! Сказал: «Зачем на запасной? Все нормально! Справится!». Майору Гурьеву пришлось сажать Ту-22М3 не по своему допуску, который, подчеркну, дается по опытности пилотов. Я и мои друзья уверенны, если бы не метеоусловия, он посадил бы самолет! - рассказывает об обстоятельствах, которые предшествовали авиакатастрофе, собеседник «КП».

Кто отдал приказ садиться, несмотря на снежный заряд, становится ясно из донесения об авиационном происшествии.

А метеоусловия были: погода испортилась в одно мгновение. Прямо перед посадкой Ту-22М3. Как и положено, Алексей Гурьев шел по глиссаде, но тут перед ним резко появилась стена снега. Ту-22М3 вывалился над полосой точного приземления и оттуда рухнул на основные стойки. От удара самолет резко опустил нос и ударился передней стойкой. Потому уже отвалилась кабина прям за штурманами и, откатившись в сторону, начала гореть. Остальной самолет так прямо и поехал дальше, на ходу разрушаясь и полыхая.

- Когда из кабины Алексея Гурьева достали инженеры, он был еще жив, но позже скончался практически у них на руках, отмечает источник «КП».

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