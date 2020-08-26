Отставка: почему ушел директор «Мурманских городских парков и скверов» Александр Накай

Александр Накай все-таки лишился своего кресла. Фото: Администрация Мурманска

Нельзя сказать, что новость об увольнении Александра Накая, руководителя «Мурманских городских парков и скверов», была неожиданной. Тучи над головой главного чиновника по благоустройству столицы Заполярья начали сгущаться еще в мае, когда растаявший, наконец-то, снег обнажил безобразно проведенную реконструкцию сквера у памятника Кирову прямо в центре города-героя. Как оказалось, именно щели между бордюрами и уложенная кое-как тротуарная плитка стали роковым аккордом в карьере Александра Накая.

Взлеты и падения

Муниципальное автономное учреждение культуры «Мурманские городские парки и скверы» появилось на свет в 2012 году, а вскоре в областном центре закипела работа по его преображению. Одну за одной стали приводить в порядок некогда запущенные зеленые зоны, по каждой спрашивая совета у горожан.

Конечно, не все шло гладко – порой подводили подрядчики. Как, например, это было со скверами на улице Ленинградской и на площади Пять Углов, где сдачу объектов задержали почти на год.

Не обошлось и без скандалов. Долгожданная реконструкция детского городка «Сказка» обсуждали долго, громко и на всех уровнях. Еще во время проведения работ вдруг выяснилось, что у строителей нет разрешения на их проведение. Дело после долгих судебных тяжб закончилось штрафом в 250 тысяч рублей. Антимонопольная служба, в свою очередь, заподозрила сговор и завышенную цену при строительстве. Нервов, сил и бумажной волокиты ушло на этот объект немало, но кресло под Александром Накаем так и не зашаталось.

Тем более, что за плечами были и качественно сделанные объекты такие как Аллея влюбленных, скверы на улице Зои Космодемьянской и возле озера Глубокого. А открывшийся недавно после реконструкции Театральный бульвар и вовсе был признан одним из лучших проектов по благоустройству в стране.

Роковой объект

Однако все эти взлеты, и падения одним махом перечеркнула неудачная реконструкция сквера у памятника Кирова. Когда сошедший снег обнажил безобразную работу подрядчика, грянул скандал. Собственно говоря, ничего удивительного: строители заканчивали работы в декабре, а сугробы в 2019 году легли уже в октябре. Поэтому за белым покрывалом заказчики и не увидели изъянов в реконструкции, да и мороз крепко сковывал плитку, не давая усомниться в ее некачественной укладке. Но за ошибки надо отвечать…

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который с первого дня призывал местных властей к порядку и чистоте, сразу потребовал «гнать взашей» тех, кто отвечал за приемку объекта. Правда, тогда угрозу не восприняли всерьез – подрядчик ринулся выполнять гарантийные обязательства и приводить сквер в порядок. Вот только к 1 июля не успел…

А уже через несколько дней глава региона потребовал уволить Александра Накая во второй раз. Но положить заявление на стол от него так никто и не потребовал. Руководство города надеялось дождаться окончания расследования уголовных дел, которые были возбуждены по этому объекту еще в начале июня.

- Я скажу одно: когда работаешь с подрядчиком вплотную, говорить – это одно, а работать – другое. Компания-подрядчик не хочет исполнять свои обязательства, ты начинаешь, можно сказать, ее подгонять, чтобы все-таки сделала свою работу. На это же никто не смотрит. Все хотят результат, но никто не знает, как это работает, - прокомментировал тогда ситуацию «КП» Александр Накай.

Кресло под ним уже качалось, но надежда оставалась… За бессменного руководителя «Городских парков и скверов» вступились и глава Мурманска Андрей Сысоев и депутаты, но отставки избежать не удалось.

26 августа, когда сам Александр Накай находился в отпуске, стало известно о его увольнении.

- Решено расторгнуть трудовые отношения и перевести на другое место работы Александра Накая. Мы сейчас определяем перечень должностных лиц, специалистов в учреждении, отвечающих за этот объект. Им будут объявлены выговоры, - отметил глава администрации Евгений Никора.

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