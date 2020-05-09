Мурманский Театральный бульвар стал одним из лучших проектов по благоустройству в России

9 Май 2020 2020-05-09T15:11:49+03:00

Он одержал победу в номинации «Городской сад и сквер как место отдыха и общения»

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Осенью прошлого года Театральный бульвар в Мурманске кардинально преобразился. Изменилось все: от покрытия пешеходных дорожек до освещения. В обновленном сквере появились панно и архитектурные фигуры - «Дама с собачкой», «Театр теней», «Часы с лирой», а на входе - красивые белые арки. Для малышей там оборудовали две детские площадки с качелями, каруселями и горками. Реконструкция бульвара от дизайнеров МАУК «Мурманские городские парки и скверы» пришлась по вкусу министерству строительства России.

- В федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства за 2019 год вошел мурманский Театральный бульвар. Он стал победителем в номинации «Городской сад и сквер как место отдыха и общения». Всего в рейтинг вошли 132 проекта комфортной городской среды из 73 российских городов, - сообщили в администрации Мурманска.

Напомним: в центральном сквере Мурманска появилась 80-килограммовая бронзовая «Треска». Горожане уже оценили ее по достоинству.

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