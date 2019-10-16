2019-10-16T08:51:02+03:00
Общество

В Мурманске открылся обновленный сквер на Театральном бульваре

При реконструкции этой зоны отдыха постарались учесть все пожелания горожан
Наталья ЛОБАНОВА
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В новом городском сквере можно увидеть много интересных скульптур. Фото: www.citymurmansk.ru.В новом городском сквере можно увидеть много интересных скульптур. Фото: www.citymurmansk.ru.
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15 октября в Мурманске вновь открылся для посещения сквер, расположенный на Театральном бульваре. За преображение этой территории в прошлом году проголосовали тысячи мурманчан, выбирая лучшее место для благоустройства в городе.

Проект реконструкции подготовили дизайнеры из МАУК «Мурманские городские парки и скверы», при этом были максимально учтены пожелания горожан. Обновление выполнено в едином стиле с учетом исторических особенностей бульвара. Так, по обеим сторонам аллеи красуются панно и фигуры из театральных постановок, а вход обрамляют белые арки.

– Работа выполнена качественно и уже сегодня мы видим мурманчан, которые с удовольствием прогуливаются по дорожкам и фотографируются, – отметил директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.

Для маленьких жителей заполярной столицы в сквере оборудовали сразу две детские площадки с качелями, каруселями и горками. Также здесь поставили множество архитектурных форм, среди которых «Дама с собачкой», «Театр теней», «Часы с лирой» и многие другие.

К слову, в этом году в Мурманске обновляют еще два сквера: возле Мурманской областной научной библиотеки и возле здания областной Думы. Кроме того, продолжают реконструкцию на набережной Семеновского озера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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