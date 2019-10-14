2019-10-14T19:05:36+03:00
Общество

В следующем году на Семеновском озере в Мурманске появится смотровая площадка

Место с видом на город обойдется почти в миллион рублей
Наталья ЛОБАНОВА
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Смотровая площадка будет находится в здании с загадочным названием "Искусственный рельеф". Фото: www.citymurmansk.ruСмотровая площадка будет находится в здании с загадочным названием "Искусственный рельеф". Фото: www.citymurmansk.ru
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В Мурманске продолжают обновлять одно из самых любимых мест отдыха северян – Семеновское озеро. Так, к осени следующего года на его набережной построят здание под названием «Искусственный рельеф», в котором будет располагаться смотровая площадка. Такой объект для заполярной столицы заказал МАУК «Городские парки и скверы», он обойдется в 930 тысяч рублей.

- Предмет договора - оказать услуги по контракту от 26 июля 2019 года по выполнению строительства здания «Искусственный рельеф» на объекте внешнего благоустройства «Набережная, озеро Семеновское» в Мурманске, вторая очередь. Срок выполнения работ до 31 октября 2020 года, - сообщается в документации по госзакупке.

К слову, фундамент для этой смотровой площадки был заложен еще в прошлом году, но вот само место с видом на город еще только будут строить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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